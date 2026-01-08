La «mística especial de Falla» inicia el 42 Festival de Música

La «mística especial de Falla» iniciará el 42 Festival de Música de Canarias con la participación de la Orquesta y Coro de RTVE, que ejecutará las obras Noches en los jardines de España y La vida breve hoy jueves, a las 19:30 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus, y mañana viernes, a la misma hora, en el Auditorio de Tenerife. Así lo señaló durante la presentación el pianista Iván Martín, que intervendrá como solista en la pieza inicial que ha sido considerada como la primera gran obra sinfónica española para piano y orquesta. El director titular de la orquesta, Christoph König, dirigirá un concierto con cerca de 140 intérpretes que rinde homenaje al compositor andaluz por el 150 aniversario de su nacimiento y que abre una nueva edición del festival que incluye 61 conciertos por las ocho islas.

Un homenaje al genio andaluz

«Falla une la tradición europea con la parte más folclórica», añadió Martín, «y las veces que he interpretado esta pieza han sido muy especiales». El pianista hizo estas declaraciones en una presentación en la que estuvo acompañado por el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez; el director gerente de la Orquesta de RTVE, Manuel Ventero, y el coordinador artístico del Festival, Samuel Román Manzano. Una hora antes, el divulgador Ricardo Ducatenzeiler ofrecerá una charla sobre ambas obras.

Noches en los jardines de España es una pieza impresionista de 1916 que se estructura en tres movimientos. A través de ellos, el compositor evoca diferentes jardines españoles con multitud de influencias orientales y moriscas. Para Martín, en esta obra se perciben claras influencias de Stravinsky y Debussy en la música española de ritmo folclórico, ya que subrayó que «el piano de Falla es evocador, no solo de acompañamiento». Según el pianista grancanario, Falla reúne en sus obras la «enorme complejidad» de servir como «equilibrio entre el impresionismo y la visión europea de la música en ese momento».

Este concierto mostrará el «amor por el flamenco y la música racial», y demuestra la dimensión del compositor gaditano «como un adelantado a la época», y por este motivo su obra «nunca es fácil» de ejecutar, ya que en todas ellas «menos es siempre más». Para Martín, Falla «es rico en detalles, incluso abruma al intérprete en matices» para lograr uno de los valores del compositor, «empatizar con el público».

El color flamenco estará presente con la cantaora Esperanza Fernández

Por su parte, Umpiérrez recordó que La vida breve es una ópera en dos actos de 1913, máximo experimento del nacionalismo musical español, con la que el compositor ganó el concurso de ópera breve de la Academia de Bellas Artes de Madrid con tan solo 25 años. La obra narra la tragedia de una joven gitana en la Granada de comienzos del siglo XX. Umpiérrez destacó la presencia de Christoph König como director: «El maestro no es ningún desconocido para el público de las Islas, pues fue director principal invitado de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria», declaró.

Manuel Ventero subrayó, por su parte, la presencia de un destacado elenco de voces, en su mayoría naturales de Canarias, con las sopranos Raquel Lojendio y María Alba Cruz, la mezzo Cristina Faus, los tenores Airam Hernández y Juan Antonio Sanabria, el barítono Fernando Campero y el bajo Rubén Amoretti. Pero sobre todo destacó a la cantaora sevillana Esperanza Fernández, que aportará el color flamenco que Falla imprimió en esta obra maestra. «Falla es uno de los grandes genios de la música clásica mundial y la composición», expuso, y en este homenaje se acercará a su «programa español tan diverso como España», pero con esa característica «representación de la Generación del 27 y la cultura del sur flamenco», añadió.

Finalmente, Samuel Román subrayó que ambas obras destacan por el uso de elementos de tradición andaluza. «Pero también había imaginación, porque Falla lograba evocar esas escenas sin literatura». Una obra «muy española, pero también muy francesa», en la que se aprecian las influencias de Debussy y Ravel.