Canarias, en la carrera hacia los Goya con cuatro producciones

La Academia de Cine española acaba de lanzar el listado de inscritos para la edición número 40 de los Premios Goya, los principales galardones del cine español. En total, y según esa relación, optan a una de las nominaciones 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas 218 producciones, 123 son de ficción, 87 son documentales y 9 son de animación.

Para saber quiénes serán los escogidos habrá que esperar a la próxima semana, concretamente al martes 13 de enero. Durante esa jornada, a las 15:40 hora canaria, está previsto que la actriz tinerfeña Toni Acosta y el intérprete y productor Arturo Valls desvelen los nombres de los y las nominadas. El acto podrá seguirse en directo en el canal de YouTube de los Premios Goya.

De las 218 películas inscritas, 67 son óperas primas. En cuanto a los guiones, 129 son originales y 42 adaptados. Ciertamente, para figurar en esta preselección basta con cumplir con los requisitos de la Academia y que el proyecto audiovisual en cuestión haya tenido estreno comercial en salas de cine, algo que ya de por sí es bastante complicado.

La firma canaria en este listado es amplia y habla de la buena salud de la creación audiovisual en el Archipiélago. Implica que en las Islas se están estrenando títulos que llegan a comercializarse.

También llama la atención la presencia de cineastas canarios en varias producciones, un buen ejemplo es el tinerfeño Guillermo Ríos. «Entre 2023 y 2024 he trabajado en seis producciones como director de producción, cuatro largometrajes ya se estrenaron y son candidatos a los Premios Goya 2025: Bajo un Volcán, El Cuento del Lobo, Padres y Aullar», explicó a través de sus redes sociales. «Todas fueron realizadas desde Canarias con presupuestos ajustados, tiempos muy reducidos con un modelo de producción ágil y comprometido con el equipo y con el cine», añadió

A estas cintas que nombra Ríos hay que añadir –al menos –otras tres de producción canaria. Por un lado, esta la tinerfeña El Viaje Films con un doblete: Emergency Exit y A nuestros amigos. Por el otro está la pujante industria canaria de la animación con Heidi. El rescate del lince, de la santacrucera 3Doubles.

Ríos, que solicita el apoyo de los académicos españoles para optar a una nominación a Mejor Director de Producción, es un buen ejemplo de cómo los técnicos y cineastas canarios se han integrado completamente en la industria nacional. Otra canaria, Sara Sálamo, también concurre con su documental El silencio. Hay, además, varias películas rodadas en Canarias como Maspalomas o Playa de lobos, y estos son solo algunos ejemplos. Sugar Island, de Tinglado Film, está inscrita en la categoría a Mejor Película Latinoamericana.

Haciendo un somero repaso por los títulos locales con más inscripciones en el proceso previo de los Goya, Emercency Exit encabeza el listado con 21. La cinta, una producción de El Viaje Films y Luis Miñarro, narra la historia de una actriz interpretada por Marisa Paredes que revisa su carrera y viaja en un vehículo misterioso. Figura en Mejor película, Mejor dirección, Mejor guion original, Mejores efectos especiales y también en prácticamente todas las categorías de interpretación.

Le sigue, con 18 inscripciones a los premios Goya, Bajo el volcán, de La isla del hilo rojo. El filme, protagonizado por el popular actor William Levy, se rodó casi íntegramente en Garachico. «Cuando Mario Torres, capitán y piloto militar llega a Tenerife la erupción del volcán parece haber remitido. Dani, una experta vulcanóloga, se teme una reactivación violenta», reza la sinopsis. Como Emergency Exit, suma inscripciones en prácticamente todas las principales categorías.

A nuestros amigos, otra producción de El Viaje Films, consigue ocho inscripciones: Mejor dirección, Mejor dirección de producción, Mejor dirección de fotografía, Mejor montaje, Mejor dirección de arte, Mejor sonido, Mejores efectos especiales y Mejor película documental. Eso, la misma semana en la que se ha dado a conocer que este proyecto de Adrián Orr está nominado al Arrebato de No Ficción en los Premios Feroz.

Finalmente, la nueva versión de Heidi creada desde Tenerife por 3Doubles Producciones está inscrita en ocho categorías con la esperanza, como ya pasó en 2025 con Mariposas Negras, de acariciar el codiciado «cabezón».