De Bad Bunny y Rosalía a Eric Clapton y The Cure: los conciertos que más pasiones desatarán en 2026

La línea ascendente de la música en directo, respecto a grandes nombres y recintos, apunta a superarse en este 2026, año que apunta a un nuevo récord de conciertos de estadio y a una altísima ocupación del Palau Sant Jordi. Una agenda que complementan los festivales 'macro' y los de ciclo, así como las salas y auditorios.

El concierto de estadio sigue expandiéndose, sumando por ahora 11 noches este año en Barcelona (frente a las ocho de 2025), a la espera de posibles nuevas confirmaciones. Mientras llegan (o no), el Estadi Olímpic abrirá temporada con El Último de la Fila. Sendos conciertos (3 y 7 de mayo) de su gira de reunión, con el tándem Manolo García-Quimi Portet al frente y otros cinco integrantes históricos de la banda.

Luego llegará Bad Bunny (22 y 23 de mayo), convertido en el mayor astro pop global con su álbum 'Debí tirar más fotos'. Otra visita al Estadi será la de The Weeknd (1 de septiembre), en la nueva fase de la gira 'After hours til dawn', que ya pasó por el mismo escenario en 2023. Y en octubre, Oques Grasses, con esas cuatro noches (5, 7, 9 y 10) que representan, aseguran ellos, el punto final a su trayectoria. A estas fechas hay que sumar sendos conciertos en el RCDE Stadium de Cornellà: el 27 de junio, Alejandro Sanz con su gira '¿Y ahora qué?', y el 11 de julio, una pareja de lujo de la bachata y el pop latino, Romeo Santos y Prince Royce.

Una de las guitarras más icónicas del rock, la de Eric Clapton, volverá a sonar en Barcelona tras una ausencia de 22 años: será el 10 de mayo en el Palau Sant Jordi. Sala esta que acogerá también a Louis Tomlinson, ex-One Direction (12 de abril) y a Eros Ramazzotti (2 de mayo).

Pero es tiempo de sacudidas en el 'star system' y llaman la atención varios debuts en el Sant Jordi, las fechas únicas en España de la estrella británica Raye (13 de febrero) y del grupo de k-pop Twice (12 de mayo). También se estrenarán en ese escenario Tame Impala (8 de abril) y el pianista Ludovico Einaudi (16 de junio). Ocupando una casilla propia, la fanfarria neoclásica de André Rieu (31 de enero) y las bandas sonoras del gurú Hans Zimmer (27 de marzo). Y en el Sant Jordi Club, Deep Purple (19 de octubre), el Simple Plan (26), Joe Bonamassa (7 de noviembre) y Amon Amarth (13). En el Olímpic Arena, de Badalona, más rock duro con Manowar (20 de marzo) y Evanescence (1 de octubre).

El auge de la música latina volverá a proyectarse intensamente, con el Palau Sant Jordi como sede de figuras como el joven portento argentino (19 años) Milo J, con su nuevo álbum 'La vida era más corta', que actuará el 18 de enero. El día 24 actuará el cantante y rapero estadounidense, de raíces puertorriqueñas Eladio Carrión, en su gira 'Don Kbrn'.

Nathy Peluso dará el tirón en 2026 pisando por primera vez el Palau Sant Jordi (14 de febrero), en el tramo final de su 'Grasa tour'. Más debuts en esa sala: los de la puertorriqueña Kany García (18 de junio) y el argentino Trueno (13 de octubre). A Chayanne, la gira 'Bailemos otra vez', en 2025, le salió redonda, así que un año después volveremos a tenerlo en el mismo Sant Jordi (22 de julio), escenario en el que Morat, el grupo colombiano, ofrecerá sendos pases (16 y 17 de octubre).

La multiplicación de fechas en un escenario por parte de artistas de gran tirón se consagra en 2026, y cuatro nombres concentran focos, todos en el Sant Jordi. Empezando por Bad Gyal, que abrirá, con tres conciertos (20, 21 y 22 de marzo), la gira de su segundo álbum. En abril, Rosalía con sus cuatro noches del 'Lux tour' (13, 15, 17 y 18), tantas como Aitana con su 'Cuarto azul world tour' (4, 5, 7 y 8 de septiembre) y La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero al micro (6, 7, 26 y 27 de noviembre).

Más debuts en el Palau Sant Jordi: de artistas en fase ascendente (Dani Fernández, 14 de marzo; Valeria Castro, 30 de octubre; Carolina Durante, 28 de noviembre; Galván Real, 29 de noviembre; Amaia, 20 de diciembre) y de veteranos que dan ahora ese paso, como Los Delinqüentes (10 de abril), Jorge Drexler (31 de octubre) y Amaral (18 de diciembre). Y está el caso de ETS, fenómeno de la música en euskera (11 de abril). Sumemos a Fito & Fitipaldis (16 y 17 de enero), Dani Martín (25 de abril), Pablo Alborán (8 de mayo), Hombres G (3 de octubre) y Melendi (1 de noviembre). En otro orden, una propuesta colectiva, el 'Concert-manifest x Palestina' (29 de enero), reunirá a figuras tan diversas como Fermin Muguruza, Bad Gyal y Lluís Llach.

Los festivales son otro polo de atención, con el Primavera Sound abriendo temporada (del 4 al 6 de junio) y sus exclusivas en España de The Cure, Doja Cat y Addison Rae. También en el Fòrum, se abrirán paso el Maleducats (9 de mayo, con Rels B y Lia Kali), el Cruïlla (del 8 al 12 de julio, con The Black Crowes, Jon Batiste, David Byrne y Suede), el Share Festival (del 24 al 25 de julio; Myke Towers y Lola Índigo), así como otras muestras cuyo cartel está en elaboración, el Brunch Electronik (7 y 8 de agosto), el Festival B (18 y 19 de septiembre) y el debutante Salsón (3 de octubre).

El Sónar estrenará su formato asentado íntegramente en Fira Gran Via L’Hospitalet con un cartel del que ha adelantado nombres como Kelis, Skepta y Cabaret Voltaire (del 18 al 20 de junio). Y en el parque de Can Zam (Santa Coloma), el Rock Fest cuenta con reclamos como Sex Pistols featuring Frank Carter, Twisted Sister y The Offspring.

En paralelo a lo 'macro', propuestas como la del Guitar BCN, con artistas como Mikel Erentxun (15 de enero, Palau) y Alcalá Norte (24 de enero, Sant Jordi Club), así como Estrella Morente (15 de febrero) y Sílvia Pérez Cruz (25 de marzo), ambas en el Liceu. Este escenario verá pasar a Luz Casal (3 de mayo) dentro del Suite Festival, que acogerá también a Víctor Manuel (16 de junio, Palau).

El Festival Mil·lenni programa a The Divine Comedy (3 de marzo, Apolo) y a Suzanne Vega (28 de marzo, La Paloma) y el Cruïlla Hivern, a Julieta (13 de febrero, Sant Jordi Club) y a Suede (25 de marzo, Razzmatazz). Barnasants abrirá su 31ª edición con un doble homenaje, en el Palau, a Lluís Llach y su álbum 'Gener de 1976' (27 y 28 de enero), y Empremtes ofrece a La Pegatina (29 de mayo, Poble Espanyol). También se podrá ver a Los Lobos (3 de febrero, Apolo), PIL (29 de mayo, Razzmatazz) y Joe Jackson (23 de octubre, Paral·lel 62).

Les Nits Occident, en los jardines de Pedralbes, traerán a Sting, tras nueve años sin actuar en Barcelona (7 de julio), dentro de un cartel que ofrece nombres como Mika (2 de julio), Raphael (9) y Diana Krall (19). En paralelo, el naciente Barts Festival abrirá con BEAT (supergrupo con Steve Vai y miembros de King Crimson y Tool), el 27 de junio en el Poble Espanyol, y seguirá con propuestas como las de Belle & Sebastian (17 de julio) y ZZ Top (19).