David Uclés, del fenómeno editorial de 'La península de las casas vacías' al Premio Nadal

Más de quince años tardó el escritor David Uclés en pergeñar su tercera novela, 'La península de las casas vacías', el fenómeno editorial español de los últimos dos años, de la que lleva vendidos más de 260.000 ejemplares, aunque fue rechazada por todas las editoriales donde la presentó porque hablaba de la guerra civil desde el realismo mágico.

Sin embargo, acabó obrando la magia y gracias a este título su nombre lleva muchos meses copando cabeceras, con una novela con una treintena de reediciones, en las listas de los libros más vendidos, con más de una docena de traducciones y un acuerdo para hacer una serie.

Si hace unos meses decía que 2025 era el año de su vida, 2026 no puede empezar mejor para él, ganador como ha sido esta noche de la 82ª edición del Premio Nadal con 'La ciudad de las luces muertas', que ubica en una Barcelona de posguerra, durante las 24 horas de un día, en la que se cruzan personajes de diferentes épocas y procedencias en un período de oscuridad total.

A punto de cumplir 36 años -nació el 21 de enero de 1990 en Úbeda (Jaén)- David Uclés cursó estudios lingüísticos (Traducción e Interpretación y un Máster de Profesorado en Lengua Extranjera) en Córdoba, Münster (Alemania) y Granada, y es también músico y dibujante.

Ha sido profesor en países como Alemania, Francia y Suiza, y actualmente reside en Madrid.

Con su primer título, 'El llanto del león', una novela teatral, de 2019, ya obtuvo el Premio Complutense de Literatura y en 2020 llegó a los anaqueles con 'Emilio & Octubre', la historia de amor de dos hombres desde el nacimiento de uno de ellos hasta la muerte del otro, en un futuro cercano.

Sin embargo, ha sido con 'La península de las casas vacías', publicada por Siruela en 2024, cuando el andaluz se ha convertido en un fenómeno literario, con una agenda sin huecos, viajando por todo el mundo para dar a conocer una historia en la que cuenta, con un particular estilo, "toda" la guerra civil.

Para su creación obtuvo las becas Montserrat Roig y Leonardo y, ya con el aplauso de crítica y lectores, ha sido galardonada con diferentes distinciones como el Premio Cálamo al Mejor Libro del Año 2024, el Premio Andalucía de la Crítica 2025, el Premio Espartaco de la Semana Negra de Gijón a la Mejor Novela Histórica o el Premio Kelvin 505 a la Mejor Novela Fantástica.

También se llevó el Premio Dulce Chacón 2025, el del Festival 42 a la Mejor Novela en Castellano, el Andalucía de las Letras 2025, además de ser finalista del VI Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa y candidata española al Premio de Literatura de la Unión Europea 2025.

Además, David Uclés ha sido nombrado Hijo Predilecto de Úbeda por el Ayuntamiento de esa localidad y ha obtenido el Premio Jaén Paraíso Interior que concede la Diputación de Jaén.

Si en una entrevista con EFE comentaba el pasado mes de noviembre, antes de pasar por el quirófano por una dolencia cardíaca, que su intención es poder encerrarse algún día en una cabaña tres o cuatro meses para preparar un disco y, en enero de 2027, vivir en Praga, donde nadie le conoce, para poder escribir de nuevo, ello parece difícil tras apuntar a partir de hoy su nombre al listado de los ganadores del Premio Nadal.

Desde esta noche, David Uclés forma parte de un galardón que también obtuvieron desde Carmen Laforet y Ana María Matute, que tienen su protagonismo en su nueva obra, a Miguel Delibes, Carmen Martín Gaite, Francisco Umbral, Manuel Vicent o Álvaro Pombo.