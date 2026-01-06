Dellacruz: «La música es un refugio para todo lo que vivimos, lo bueno y lo malo»

Le iba decir que está de vuelta pero en realidad nunca se ha ido. Trabaja siempre mucho componiendo para otros artistas, una actividad que ha sido una constante en su carrera...

Sí, creo que es un poco lo que dices. Como también tengo la parte de compositor y de productor de música, no es que haya desaparecido de la industria como quien dice. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que esa parte de mi trabajo me atrapa por completo. Me lo paso tan bien pero quería volver con mi proyecto y con las cosas más claras.

Y la primera pincelada que presenta de lo que será su nueva música es la canción De Cero.

Además, me parece como un título muy gráfico y con él se ve muy claro desde donde partimos. Soy de los que piensa que nunca se vuelve a empezar de cero, sino que se empieza con un nuevo aprendizaje y con unos conocimientos a las espaldas. Cuando se empieza por primera vez todos nos queremos comer el mundo, pero si realmente quieres empezar por segunda vez creo que es porque realmente algo te apasiona y crees en ello. Y en ese punto es en el que estoy ahora mismo, el de dar lo mejor de mí y no sacar música simplemente por sacarla.

Es un tema muy de su estilo, si es que su estilo puede definirse porque toca siempre muchos palos. Y tiene un mensaje muy optimista.

Sí, al final creo que se puede ver ahí también la parte de compositor que hay en mí y que me lleva a que me guste tocar muchos géneros distintos. Siempre intento que el intérprete se sienta identificado, sobre todo en lo que se refiere a la letra, pero en las melodías estoy yo y me muevo en cualquier tipo de ritmo. Y eso es un poco lo que ha marcado ahora De cero. Con este tema busqué no alejarme mucho de mi esencia pop, pero sí quizás mezclarlo un poquito con la música con a que empezaba a en mis inicios, que tenía esos toques más urbanos, y llevarlo luego a esa fusión como más pop.

¿Y qué nos puede adelantar del resto de temas que podremos escuchar pronto?

La idea es sacar una canción cada dos meses para que vayan haciendo un poquito de ruido y se vea una evolución de todo lo que yo creo que seguramente termine siendo un EP o algo así. El objetivo es, sobre todo, ser constante y sacar música que cuente historias de verdad, cosas con las que la gente se pueda sentir identificada. Al final la música también es un refugio para muchos de los momentos que vivimos, tanto los buenos como los malos. No todos los días son buenos y no todos los días son malos.

Hace dos años que participó en el Benidorm Fest, ¿cómo valora ahora esa experiencia?

Fue una experiencia muy enriquecedora. Aprendí mucho. Fue de los primeros grandes retos a los que me enfrenté y a partir de ahí la evolución ha sido muy notable. Me llevé de allí a grandes compañeros, grandes amigos, y muchos contactos, tanto de artistas como de compositores y productores.

Y repite en esta edición como compositor de Dopamina.

Exacto, formo parte del equipo que compuso la canción de Atyat. Ha sido increíble trabajar juntos.

¿Hay cierta sensación de tristeza por la decisión de RTVE de no participar este año Eurovisión? Era uno de los principales alicientes del Benidorm Fest...

Al final esa chispa que falta siempre se va a notar porque es un certamen pensado para Eurovisión, claro. Pero más que tristeza yo diría que sentimos orgullo. Ojalá estas cosas no tuvieran que ser necesarias, pero hay veces en las que hay que tomar decisiones difíciles. Es un gesto en el que coincidimos la mayor parte de la industria en España y con pequeños gestos también se pueden conseguir cosas grandes.