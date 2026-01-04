Cuenta atrás para el festival más grande de Canarias

Quedan apenas tres días para que arranque el que es, sin duda, el evento musical más importante y con más historia del Archipiélago: el Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC). Será este jueves, día 8 de enero, en el Auditorio Alfredo Kraus con la Orquesta y Coro de Radiotelevisión Española celebrando el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla. El mismo concierto se replicará al día siguiente, viernes 9, en el Auditorio de Tenerife. Habrá 140 intérpretes sobre el escenario.

El encuentro celebra su edición número 42 pendiente del proceso de selección del que saldrá su nuevo director una vez Jorge Perdigón ha dado por concluida su prolífica etapa al frente de uno de los certámenes de música más importantes y longevos de Europa. De hecho, la agenda que se desplegará durante este año es el resultado de un trabajo que debe realizarse con años de anticipación y estaba lista desde hace tiempo, al igual que la de 2027 está ya bastante avanzada. En el FIMC no hay espacio para la improvisación.

Enumerar las cifras de este festival es una buena forma de ver la complejidad organizativa que acarrea. Esta edición, el FIMC ha programado un total de 61 conciertos repartidos por 20 escenarios distribuidos por las ocho islas, desde Tenerife y Gran Canaria a La Gomera, El Hierro e incluso La Graciosa.

Desplegar tal calendario implica mover hasta Canarias –y después entre las distintas Islas– a un total de 1.040 músicos de los que 385 son canarios (casi el 40%). Una agenda que es, además y desde hace más de cuatro décadas, la encargada de inaugurar la temporada europea de música clásica. Durante todos esos años han pasado por Canarias prácticamente todas las grandes personalidades de la música clásica.

Todos esos conciertos se celebrarán de forma simultánea en las ocho islas y, tal y como destacan los organizadores del evento, en su calendario hay varios días en los que hasta cinco conciertos empiezan a la misma hora en otros tantos puntos distintos del Archipiélago. Encaje de bolillos.

La edición número 42 del Festival Internacional de Música de Canarias ofrecerá más de 60 conciertos distribuidos en todas las islas entre este jueves día 8 de enero y el 7 de febrero.

Las mejores orquestas. En total, y según el tipo de formación, el FIMC de este 2026 contará con la presencia de once formaciones orquestales, tres corales, siete de cámara y tres de otras músicas. El divulgador musical y miembro del equipo del Festival, Ricardo Ducatenzeiler, explica que es difícil decidir cuál de ellas es la más importante. En realidad, pasarán por las Islas algunas de las mejores orquestas del mundo.

Pero el listado de formaciones míticas que se presentarán ante el público canario es largo y va desde la ya mencionada Orquesta y Coro de RTVE –responsables de la inauguración– a la Sinfónica SWR Stuttgart, pasando por la Sinfónica de Bamberg, la Mahler Chamber, la Filarmónica de Montecarlo y el Cuarteto Quiroga. Eso sin olvidar, obviamente, a las dos orquestas anfitrionas: la Sinfónica de Tenerife y la Filarmónica de Gran Canaria.

Mientras, en la sección En Paralelo –que sirve para mostrar la vinculación de la música clásica con otros géneros musicales– es necesario hacer un alto en los dos conciertos que protagonizará, el 6 y 7 de febrero, la Snarky Puppy & Metropol Orkest. El proyecto, ganador de un Grammy, surge de la combinación de dos míticas formaciones: una de Estados Unidos y la otra de Países Bajos.

Único en el mundo. El lema escogido para esta edición es Déjate atrapar por la música y la imagen, un enorme pulpo de ocho tentáculos –tantos como islas canarias–, lo dice todo. El de Canarias es el único festival de estas características que puede celebrarse en invierno, una especificidad avalada por las buenas temperaturas de las Islas incluso en esta época del año.

Pese a las bondades del clima, el FIMC no está exento de retos. La organización destaca el «complejo trabajo de producción» que implica coordinar el traslado de cientos de músicos –y sus valiosos instrumentos– por las distintas islas. «Hay ocasiones en que unos van hacia Gran Canaria al mismo tiempo que otros vuelven y se cruzan en el mar o en el cielo de las Islas», detallan.

Otra de las singularidades que hacen único este festival es la variedad de espacios que acogen estos 61 conciertos y que van desde los grandes auditorios de talla internacional con más de mil butacas –como el Alfredo Kraus y el Adán Martín– a pequeños centros culturales como el de La Graciosa.

Intérpretes. La argentina Sol Gabetta visitará este año por primera vez el festival canario. Es la chelista más aclamada del momento. «Destaca por su trayectoria brillante, carisma y técnica impecable y viene con su chelo veneciano fabricado hace casi 300 años», explicaron.

Además de los conciertos de abono en Tenerife y Gran Canaria, se repetirá la experiencia de abono en otras islas del Archipiélago por el gran respaldo que tuvo este sistema en su implantación por primera vez el pasado año. Habrá, además, otros conciertos extraordinarios y de cámara, a lo que se sumará la programación En Paralelo.

Otra curiosidad destacable es la presencia de la pianista Yuja Wang, que ya estuvo en el certamen hace 15 años cuando era apenas una niña y en la actualidad es una de las solistas más influyentes del mundo. Actuará con la Mahler Chamber en Lanzarote y Gran Canaria.

Estrella Morente también forma parte del plantel artístico de esta edición. La cantaora, recientemente galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, participará en los dos conciertos que la Filarmónica de Gran Canaria ha programado en homenaje a Falla (24 de enero en el Alfredo Kraus y 25 de enero en el Auditorio de Tenerife).

Completan el listado de estrellas internacionales de la música Arcadi Volodos (piano), Martin Helmchen (piano), Enmanuel Pahud (flauta), Stefan Plewniak (violín y dirección), Vadim Repin (violín) y Markus Stockhausen (trompeta).

Directores y curiosidades. Paavo Järvi, Jakub Hrusa, Christoph Köing, François-Xavier Roth, Pablo González y Kazuki Yamada son solo algunos de los grandes maestros de la dirección que cogerán la batuta en el FIMC. Además, también habrá espacio para los solistas y la composición local.

Este 2026 pasarán por el certamen los canarios Iván Martín (piano), Raquel Lojendio (soprano), Airam Hernández (tenor), Juan Antonio Sanabria (tenor), Fernando Campero (barítono) y Gabriel Ducatenzeiler (piano). También se estrenarán dos obras de las Islas: Oratorium, de Gonzalo Díaz Yerro, y Ángel de arena, de Cecilia Díaz Pestano, que además se interpretará en La Graciosa.

Coinciden, además, sendos homenajes a dos compositores que además fueron coetáneos. A los mencionados para Falla (en 2026 se cumplen 150 años de su nacimiento) hay que añadir el recuerdo a Maurice Ravel (cuyo 150 aniversario se cumplió el año pasado). Tenían la misma edad, fueron amigos y hay muchos paralelismos en su trayectoria.