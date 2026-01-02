Nézet-Séguin: ¿Quién es el director del Concierto de Año Nuevo y por qué todo el mundo lo está buscando?

Yannick Nézet-Séguin no es un recién llegado. Ni mucho menos. Le avalan décadas al frente de algunas de las instituciones musicales más prestigosas del mundo. Sin embargo, su debut en el podio del 86º Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena la ha valido para convertirse en uno de los rostros más buscados entre quienes han seguido la retransmisión en directo. Su gesto entusiasta y elegante se ha ganado a expertos y neófitos en la materia y su look no ha pasado desapercibido para nadie.

Más allá de lo musical, que ha sido impecable, con un liderazgo preciso y enérgico que ha sacado lo mejor de los músicales, el director franco canadiense ha destacado por su estilo y look desenfadado que ha captado toda la atención entre quienes hacían zapping la mañana de Año Nuevo. A sus 50 años, es uno de los directores de orquesta más jóvenes y modernos. Es un músico único que dirige la Ópera Metropolitana de Nueva York desde 2018. Además, es director musical de la Orquesta de Filadelfia desde 2012 y, desde hace 25 años, director musical y director principal de la Orquesta Metropolitana de Montreal.

Con esta trayectoria musical, el éxito en su debut al frente del Concierto de Año Nuevo estaba garantizado. Además, convenció por su apuesta al incluir a dos compositoras, una de las novedades más destacada del programa: la austriaca Josephine Weinlich y la estadounidense de raíces africanas Florence Price.

El maestro canadiense Yannick Nézet-Séguin, durante el Concierto de Año Nuevo, este 1 de enero de 2026 en Viena. / Dieter Nagl (Filarmónica de Viena / EFE)

Personificando los aires nuevos dentro del panorama musical y con un look moderno, oscuro y su pajarita (toda una declaración de intenciones como director del Concierto de Año Nuevo), Nézet-Séguin ha querido "abrir espacio a muchos compositores que fueron importantes en su época y que, por alguna razón, hemos dejado de escuchar".