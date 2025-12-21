Óbito
Muere el actor William Rush a los 31 años de edad
Su madre, la actriz británica Debbie Rush, es conocida por su participación en la serie 'Coronation Street'
EP
El actor William Rush ha fallecido a los 31 años. Ha sido su madre, la actriz británica Debbie Rush, conocida por su participación en la serie 'Coronation Street', quien ha confirmado la triste noticia.
A través de sus redes sociales, la actriz emitía un comunicado informando que "nuestro hermoso bebé, William, falleció el 17 de diciembre" y asegurando que "como familia estamos profundamente destrozados y no hay palabras que puedan expresar la profunda pérdida que sentimos".
Además, informaba que William "nos dio el regalo más preciado incluso en nuestro momento más difícil al ser donante de órganos", ya que "ha dado esperanza y vida a otras familias, pensando en los demás hasta el final" y destacaba que "su bondad y amor siempre formarán parte de su legado".
"Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras atravesamos este dolor inimaginable. William siempre será querido, siempre lo extrañaremos y estará por siempre en nuestros corazones", sentenciaba.
- El Gobierno de Canarias comprará un chalé de lujo de casi tres millones en Santa Cruz
- La Aemet pronostica heladas y nieve en Tenerife este sábado
- Muere Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo
- El Teide nevado visto desde el espacio: Copernicus muestra una imagen del pico tras el paso de la borrasca Emilia
- Desmantelan una secta en Tenerife que usaba ritos de santería para encubrir delitos
- Las borrascas Claudia y Emilia remontan la temporada de lluvias en Canarias tras un octubre muy seco
- Chinamada en La Laguna: vivir en el límite
- El Ayuntamiento de La Laguna finaliza la reforma integral de los vestuarios del Anexo del Francisco Peraza