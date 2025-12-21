El espacio El Palmeral cierra sus puertas con la exposición colectiva ‘Sofá para seis’

La galería El Palmeral, el oasis artístico que ha regado el jardín cultural isleño con exposiciones, proyectos, libros de arte y apuestas creativas que hibridan calidad y riesgo, cierra las puertas de su local en Vegueta tras un año de recorrido y se despide con una última exposición colectiva, titulada Sofá para seis.

La sala que regenta la gestora cultural Elena Marrero inaugura este sábado 13 de diciembre un último viaje que encarna el espíritu colectivo que la galería capitalina ha insuflado en un panorama local cada vez más huérfano de espacios que promuevan el arte, ya que Sofá para seis representa los valores del diálogo, el encuentro, la inquietud y la mirada compartida.

La exposición, comisariada al alimón por El Palmeral y Lapanera, en Tenerife, ambos referentes contraculturales del mapa artístico del Archipiélago, reúne los trabajo de seis artistas de Canarias o residentes en las islas, Mireia Tramunt, Capi Cabrera, Federica Furbelli, JUIN, Ángela Glezal y Óscar Lorenzo, para trenzar una conversación entre lenguajes, territorios y espacios creativos.

Sofá para seis abre sus puertas este sábado 13 de diciembre en El Palmeral, donde podrá visitarse hasta el 24 de enero, mientras que en Lapanera de La Laguna, espacio expositivo alojado en un antiguo obrador para albergar «arte recién salido del horno», regentado por Elena García, se exhibe desde el 20 de diciembre hasta el 31 de enero.

Reflexionemos sobre el cierre continuo de espacios

La amenaza del cierre ya planeaba sobre El Palmeral desde hace meses debido a las denuncias de un vecino de la zona por la afluencia puntual de público en las inauguraciones expositivas, que tenían lugar una tarde cada dos o tres meses. Finalmente, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria promovió la clausura del local.

El Palmeral abrió sus puertas el 14 de noviembre de 2024 con la muestra fotográfica Ellas y se erigió en pocos meses en referente artístico y espacio de encuentro en la ciudad, donde apenas sobreviven galerías de arte salvo la veterana Galería Saro León y el Espacio s/t. Sus paredes han exhibido las obras de numerosos artistas emergentes y veteranos como Pascual Ross, Ana Beltrá, Ángel Arencibia o Makarrón, toda vez que el espacio se distinguía también por la venta de arte, láminas y libros de artista.

«Creo que es importante que hagamos una reflexión sobre lo que está pasando en la ciudad y, sobre todo, con lo que está pasando con los espacios culturales en Las Palmas de Gran Canaria», manifiesta Elena Marrero. «No es lógico que se cierren cada vez más espacios culturales, así como restaurantes y terrazas en el centro de la ciudad, porque la normativa no contemple la posibilidad de la convivencia», continúa. «Es importante que se respete el bienestar de los vecinos, pero también debe prevalecer el derecho y acceso a espacios culturales y creativos, donde se venda, compre y comparta arte».

«Cierra el local, pero no cierra el proyecto de El Palmeral», afirma Elena Marrero

Pero la galerista y gestora, pese a sentirse «un poco decepcionada y frustrada con la ciudad», afirma que «no me voy a rendir». «Cierra el local, pero no cierra el proyecto de El Palmeral», concluye, «porque pienso seguir adelante, con otros proyectos e ideas».

Como «fin de fiesta» de su vuelo en Vegueta y puesta de largo de Sofá para tres, El Palmeral se traslada este viernes 12 de diciembre, a partir de las 19.00 horas, a otro referente contracultural de la ciudad, la sala Faro, en La Isleta, para bailar bajo el rótulo El Palmeral de fiesta, con un concierto a cargo de Svesda, «donde anunciaremos oficialmente el cierre y brindaremos por la navidad, y por lo que está por venir», anuncia Marrero.

El sofá como símbolo

En cuanto a los mimbres de Sofá para seis, la muestra colectiva se exhibe de manera simultánea en El Palmeral y Lapanera con el objetivo de desplegar un «puente cultural» entre Gran Canaria y Tenerife.

Desde sus respectivos sofas isleños, los seis artistas participantes ponen en común sus lenguajes, códigos y miradas creativas, de manera que «sus obras se conectan, generando resonancias y contrastes que transforman lo individual en conversación colectiva», anuncian «las Elenas». «El sofá, símbolo de conversación, descanso y cercanía, representa el territorio compartido que ambos espacios buscan construir. Presente en las dos salas, el sofá verde actúa como un hilo poético que une a artistas, espacios e islas, tendiendo un puente entre lo doméstico y lo insular, entre la intimidad y la mirada compartida».

En definitiva, «seis artistas, dos espacios, dos islas, dos sofás y un fin compartido: fortalecer la creación contemporánea en Canarias a través de la colaboración y el intercambio».

Y ojalá, el año que viene, las administraciones y la intolerancia vecinal dejen de acorralar y censurar el mobiliario colectivo que da asiento al arte y la cultura en las islas y que nos mejora como sociedad.