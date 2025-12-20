¿Beat Creator es un DJ de...?

Yo me definiría como DJ de Ofra, con estilo ecléctico que ama la buena música.

¿Por qué se hizo DJ?

Todo empezó con el breakdance en el 1984 y la cultura hip hop, que tenía y tiene varias ramificaciones: graffiti, baile, rap, DJ, y como desde pequeño la música fue parte de mi vida, y a uno de mis amigos breakers le gustaba la electrónica, le puso un pitch de ruedita a un plato Sony de madera de mi padre y empecé a mezclar las canciones de mis primeros discos con lo que salía en la radio. Así fué, como diría Juan Gabriel.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Yo en el 84 me puse mi primer nombre de DJ y como soy Frank fui a lo fácil: DJ F. Pero en el 85 oí una canción del grupo Mantronix, Get Stupid Fresh vol.1 y decía: ‘The Beat Creator’. Y lo cogí prestado.

¿Una música, canción o artista que sea su placer culpable?

Javier Solís.

Y al revés, ¿qué artista o qué canción nunca faltan en su sesión?

Freestylers, por ejemplo.

¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho?

Una hace poco: mientras pincho drum&bass en vinilo, que ponga La morocha.

Y quitando peticiones raras, ¿cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?

Puse una vez Frankie Ruiz y vino un señor y me dijo: ‘Cambia la música’. Le dije: ‘¡No!’ y se cabreó y me dijo: ‘Así es normal que vengan tantos sudacas a las Islas’. Llamé a seguridad y detrás puse a Óscar de León.

Los DJ estamos llenos de tics. ¿Tiene alguna manía o algún gesto raro cuando pincha?

Cuando pongo temas que me gustan, subo las manos señalando al techo y hago un bailito. Será que sigo siendo murguero en mi interior.

¿La mayor locura que ha hecho por la música?

Viajar por Inglaterra cambiando de trenes tres veces para ir a buscar un disco de vinilo en los 90 porque lo vi en una revista aquí en Tenerife. La revista era Hard To Find.

Quitando la música y pinchar, ¿cuáles son sus pasiones ocultas?

Pintar y la fotografía.