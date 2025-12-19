La orquesta sinfónica de Tomorrowland llega a Tenerife

El Festival Noctámbula anunció ayer la incorporación a su cartel de Symphony of Unity, el prestigioso proyecto sinfónico creado en el seno de Tomorrowland, que ofrecerá en el festival su única actuación en España en 2026. Esta confirmación refuerza la apuesta de Noctámbula por propuestas artísticas exclusivas y de alto valor cultural, posicionando al festival como una cita singular dentro del panorama musical nacional e internacional.

Symphony of Unity es una orquesta sinfónica de primer nivel que reinterpreta grandes himnos de la música electrónica a través de arreglos orquestales de gran potencia emocional y una cuidada puesta en escena.

Desde su creación, el proyecto ha sido presentado en algunos de los escenarios más relevantes del mundo, formando parte del universo creativo de Tomorrowland, el festival de electrónica más grande y famoso del mundo, y conquistando a públicos de muy diversa procedencia.

Entre sus hitos más recientes destacan sus actuaciones en Las Vegas, dentro del innovador espectáculo UNITY, desarrollado en colaboración con Insomniac, donde Symphony of Unity ha brillado en un entorno tecnológico y audiovisual de referencia mundial. Estas actuaciones han sido ampliamente elogiadas por su capacidad para unir la épica sinfónica con la energía de la música electrónica, recibiendo excelentes críticas tanto por la calidad interpretativa de la orquesta como por la emoción que transmite al público.

La incorporación de Symphony of Unity se suma a un cartel en el que ya está confirmada la reconocida DJ Bjones, consolidando una programación que combina grandes nombres internacionales con propuestas artísticas singulares. En las próximas semanas, el encuentro continuará anunciando nuevas incorporaciones que completarán la programación de su edición 2026.

Noctámbula es un proyecto cultural concebido para «transformar el espacio y la experiencia» del público, apostando por una visión que va más allá del concierto tradicional. Se celebrará el 12 de septiembre de 2026 en el recinto ferial de Tenerife, que será redimensionado y transformado para acoger una propuesta escénica diseñada específicamente para la experiencia Noctámbula.

Nace con la vocación de convertirse en un referente, uniendo música, emoción y puesta en escena en una noche única, y atrayendo a públicos que buscan vivir experiencias culturales memorables y exclusivas. Las entradas para acudir a la cita ya están a la venta en la web oficial del festival www.noctambulatenerife.com y www.tomaticket.com.

La organización recomienda adquirirlas con antelación, ya que la primera oleada de entradas es limitada y, una vez agotada, los precios de las siguientes fases de venta serán superiores.