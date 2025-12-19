Obama incluye una canción de Rosalía en su lista de favoritas de 2025

El expresidente estadounidense Barack Obama publicó este jueves su tradicional lista de canciones favoritas del año en la que agregó a Rosalía, con una de las piezas de su más reciente álbum 'Lux'.

La canción de Rosalía que figura entre los 30 temas destacados por Obama es 'Sexo, Violencia y Llantas', un título conceptual que explora la dualidad entre lo terrenal y lo espiritual como la mayoría de canciones del álbum.

"Con el fin de 2025, continúo una tradición que comencé durante mi tiempo en la Casa Blanca: compartir mis listas anuales de libros, películas y música favoritos", escribió Obama en la cuenta de X junto a la lista de sus recomendaciones.

Además de Rosalía, Obama destacó a otros artistas hispanos como el mexicano Xavi junto al colombiano Manuel Turizo con su canción titulada: 'En privado'. Obama también destacó otros artistas como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Drake, Chapell Roan, Olivia Dean, Kacy Hill, y otra larga lista de artistas de diversos géneros.

La lista anual de Obama, que se viraliza cada año desde sus días en la Casa Blanca, no solo refleja sus preferencias personales, sino que también funciona como un barómetro de tendencias musicales globales, al combinar artistas consagrados con talentos emergentes de distintos géneros y nacionalidades.