Los mejores libros de editoriales independientes para regalar esta Navidad 2025

Heterodoxia, desenfado y riesgo son los atributos de los títulos publicados en 2025 por las editoriales independientes. Un sector que también ha sido receptivo a proyectos surgidos en la autoedición y a los que estas empresas han aupado a la distribución convencional, como demuestra 'Catálogo Galaxina', recopilación de los fanzines de Andrea Galaxina publicada por Libros Barrett, o 'Bang!', el rescate del mítico fanzine realizado por Libros Walden a los 25 años de la aparición de su primer número. Además, en estos doce meses, las editoriales independientes han publicado joyas como estas.

Protohistoria del videoclip musical (1894-1980) Óscar Alarcia Libritos Jenkins. 10 €

Ensayo que repasa la historia del videoclip musical desde antes de que ese concepto fuera acuñado. Un trabajo de arqueología cinematográfica, televisiva y sonora que, entre otras cosas, demuestra que estas piezas existían desde la época de los hermanos Lumière o que antes de que se inventasen las jukebox de los 50, ya había máquinas que reproducían películas sonoras a cambio de monedas.

The Rocky Horror Picture Show Popy Blasco Dos Bigotes. 18,95 €

Coincidiendo con el 50 aniversario del estreno de 'The Rocky Horror Picture Show', Popy Blasco repasa la historia de este musical desde su origen teatral a través de anécdotas –¿sabían que hubo una segunda parte titulada 'Shock Treatment?'– y, lo más relevante, compartiendo con el lector vivencias personales y reflexiones que explican por qué la película de Jim Sharman y Richard O’Brien es un referente para la comunidad LGTBIQ+ y un lugar seguro al que regresar en las próximas cinco décadas, por lo menos.

Picadura de Barcelona Adrià Pujol Almadía. 19 €

Calificado como novela, este texto de Adrià Pujol transita, con la misma facilidad que se pasa de Barcelona a L’Hospitalet, por la autoficción, el libro de memorias, el ensayo antropológico, la crónica y el libro de viajes. Un volumen sobre el desarraigo, la madurez y el desencanto provocado por una metrópoli que pasó de ser la deslumbrante "ciudad de los prodigios" a una destartalada yonqui adicta a la especulación y el turismo.

Atravesar la resistencia. Escritos, cartas y entrevistas Gordon Matta-Clark Caniche Editorial. 24 €

Hay libros que solo se entienden desde el entusiasmo que caracteriza la edición independiente. Títulos clave para el saber colectivo, con un alcance tan reducido que no encajan en los planes editoriales –ni los balances– de los grandes sellos. 'Atravesar la resistencia' es uno de esos casos. Un volumen que reúne cartas de juventud, cuadernos de notas y entrevistas de este artista y arquitecto de formación, que se dedicó a derribar edificios como acto político y estético.

No soy Enrique Vila-Matas Montero Glez Papelillo Editorial. 19 €

Que todo esté en internet es como que no haya nada a nuestro alcance. Por eso es importante que las editoriales criben y den a conocer materiales que, de otra forma, quedarían sepultados por bits de información. Eso ha hecho Papelillo editorial con los artículos de Montero Glez dispersos por el ciberespacio. Una colección de textos sobre cultura popular con el atractivo añadido de incluir índices onomásticos para conocer los libros, discos y películas que cita Montero Glez que, evidentemente, no es Enrique Vila-Matas, ni falta que hace.