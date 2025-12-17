Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las mejores novelas negras para regalar esta Navidad 2025

Aunque la recuperación de clásicos de misterio no es nueva en el sector editorial, el auge del 'cozy crime' ha impulsado una vuelta a ficciones criminales más amables

La escritora Valerie Fritsch, autora de 'Limones'.

La escritora Valerie Fritsch, autora de 'Limones'. / EP

Marta Marne

Aunque la recuperación de clásicos de misterio no es nueva en el sector editorial, el auge del 'cozy crime' –ligado a momentos de incertidumbre y crisis económicas– ha impulsado una vuelta a ficciones criminales más amables. Sin embargo, no faltan autores –y, en especial, autoras– que ofrecen una mirada cruda y descarnada que bordea los límites del género. Buena prueba de ello es la ganadora del tercer Premio Lumen de Novela.

Limones

Valerie Fritshc

De Conatus. 22,90 €

Las historias que abordan las violencias suelen focalizarse más en el daño físico que en el emocional, y relegan cuestiones como los silencios, el miedo o la soledad. Cuando lo psicológico ocupa el centro, emergen violencias que reconocemos porque también las hemos sufrido y reproducido. Valerie Fritsch explora la complejidad del síndrome de Munchausen con una prosa pulida y contundente. Una lectura tan hermosa como perturbadora.

El detective del vinilo

Andrew Cartmel

Liburuak. 20,90 €

Primera entrega de 'El detective del vinilo', una serie que podríamos calificar de 'cozy musical', en buena medida por las dosis de humor que recorren la novela. Su protagonista es un coleccionista en apuros al que encargan encontrar un LP de jazz perdido y que pronto descubre que no es el único que lo busca. Una lectura para todos los públicos, incluso si no sabes cómo funciona un tocadiscos.

Fosca

Inma Pelegrín

Lumen. 19,90 €

El Premio Lumen parte de una premisa potente: Gabi padece prosopagnosia –problema cognitivo que comparte con la autora– y no es capaz de reconocer los rostros de quienes conoce, ni siquiera los de sus hermanos. Cuando presencia un episodio de violencia que lo desarma, esa limitación se convierte en el punto de partida de su investigación. Inma Pelegrín utiliza el lenguaje con una precisión magistral para dibujar un entorno duro y un protagonista lleno de aristas.

Audición

Ryū Murakami

Malas Tierras. 19,90 €

Un viudo decide buscar pareja simulando un ‘casting’ cinematográfico. Ryū Murakami utiliza esa premisa para explorar cómo el deseo condiciona la mirada: el protagonista solo ve en su elegida lo que quiere ver, y ahí nace la verdadera amenaza. Una novela breve, incómoda y eficaz sobre cómo miramos, y deformamos, al otro. En 1999, Takashi Miike popularizó la historia en el cine.

El diablo entre nosotros

Elisabeth Sanxay Holding

Aristas Martínez. 20,90 €

La autora, que pasó años viajando por Sudamérica, el Caribe y las Bermudas tras casarse con un diplomático británico, ambienta esta obra en la isla caribeña de Riquezas. Antecesora de Patricia Highsmith en la construcción del suspense, centraba sus novelas en mujeres aparentemente corrientes, capaces de afrontar cualquier tipo de adversidad. Tenerla de nuevo en las mesas de novedades es una magnífica noticia.

Punto cero

Seicho Matsumoto

Libros del Asteroide. 21,95 €

Teiko Itane se casa con Kenichi Uhara mediante los servicios de un casamentero; ni siquiera llegan a tener una cita a solas. Poco después de la luna de miel, Kenichi desaparece e Itane se enfrenta a la búsqueda de un hombre del que apenas sabe nada. Un retrato brillante del Japón de la posguerra, esta vez a través de la mirada de una mujer.

