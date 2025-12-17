Las ferias del libro reúnen en 2025 a tres millones de lectores

Tan diversas como plurales. Tan necesarias como buscadas. España acumula una densidad y una variedad de ferias del libro que agitan a los lectores desde pequeñas poblaciones hasta grandes capitales. La Red Estatal de Ferias del Libro, un espacio informal de colaboración donde se articulan 39 de estos eventos celebrados por toda España hace balance del año y, aunque con un leve descenso respecto a 2024, considera que 2025 las convierte, de nuevo, en el motor imprescindible de la cadena del libro. Con datos de 33 de sus ferias, en 2025 se han acercado a sus espacios cerca de tres millones de personas y, de ellas, 128.100 han participado activamente de alguno de los 3.869 eventos culturales programados en estas citas.

Los datos no son uniformes porque no todas las ferias tienen los recursos para medir todos los parámetros, pero sí confirman que los casi 3.000 expositores que han participado en estas ferias han facturado 15,3 millones de euros. Remedios Sosa es la presidenta de la Asociación de Librerías de Santa Cruz de Tenerife y considera que el año 2025 ha servido para consolidar la Feria del Libro de La Laguna como la más importante de Canarias mediante un modelo de gestión colaborativo y abierto junto al Ayuntamiento de La Laguna, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, así como un número cada vez más amplio de empresas y entidades privadas que se suman a un proyecto que reunió la pasada edición a más de 50.000 personas en sus cuatro días de celebración.

La Red Estatal de Ferias del Libro se conformó en 2024 como un espacio de colaboración en el que se comparten buenas prácticas y se llega a acuerdos para mejorar la eficiencia en la gestión. La diversidad marca esta Red, en la que hay ferias organizadas por los respectivos gremios de libreros, por instituciones públicas, por asociaciones sin ánimo de lucro y por empresas. También las hay de pequeño tamaño, intermedio o grande. En la mayoría de los casos se celebran en espacios públicos y aglutinan a diferentes actores del sector del libro, instituciones públicas y empresas privadas que colaboran para que los autores –4.631 en 2025– puedan encontrarse con sus lectores. En la Red, abierta de forma permanente, participan las ferias del libro de A Coruña, Albacete, Almería, Badajoz, Burgos, Cádiz, Castro-Urdiales (Literal), Ferrol, Foz, Gijón, Granada, Huelva, Jaén, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, León, Lugo, Madrid, Málaga, Monforte de Lemos, Murcia, O Porriño, Ourense, Oviedo (Libroviedo), Palencia, Ponteareas, Redondela, Rianxo, Santander (Felisa), Santiago de Compostela, Sevilla, Soria (Expoesía), Teruel, Torrelavega (Libreando), Valencia, Valladolid, Vigo, Viveiro y Zaragoza.