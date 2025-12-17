El arte de crear escuela

Algo he escrito sobre la obra de Eugenio Padorno, presenté incluso algunos de sus libros, entre ellos la edición de su magnífica obra reunida en Acaso una frase incompleta, 1965-2015, que tuvo su bautizo público en la Fundación Martín Chirino en 2018.

Mi admiración al poeta, al ensayista, al investigador, al amigo y al profesor universitario, de quien fui compañera hasta su jubilación, no tienen fisuras ni más aristas que las de quien contempló tantos años la envergadura de su palabra, en cualquiera de los formatos que eligió para expresar su estar en el mundo.

Sé que arderán en los diarios y en las redes sociales en estos próximos días las aportaciones de tanta gente que lo vio tal como fue: uno de los grandes humanistas, intelectuales y escritores de la lengua española, aunque el promontorio en el que desarrolló todo su hacer fuera solo un puñado de tierra sobre el océano. Por eso me decanto en recordarlo con esta breve semblanza académica que leí en el homenaje que le hicimos en diciembre de 2021 en la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Han pasado cuatro años desde entonces y no quito ni añado nada, salvo más admiración y cariño hacia el Maestro, quien en una de sus tantas citas poéticas se refirió a la desnuda honestidad con la que habló su palabra: «dijo lo que de su espíritu oía en aquel promontorio entre mareas», por eso es un referente en nuestra cultura insular, un faro de luz en la literatura hispánica, un hombre que navegó hacia adentro de su espíritu para iluminar el de todos con claridad. Sean de nuevo estas líneas un homenaje, Eugenio, hacia tu legado, tu visión, tu palabra y tu enseñanza:

Es un privilegio y una fortuna haber compartido las aulas y pasillos de la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con un “Maestro” como Eugenio Padorno. Lo digo ahora, pero sé que más adelante estas palabras tendrán más alcance y sentiré mi suerte aun más amplia. Como los licores buenos, el magisterio de Eugenio se va decantando y apreciando a medida que el tiempo separa el grano de la paja y depura lo esencial del ruido.

Cuando Eugenio se incorporó a la Facultad ya era un escritor y un ensayista reconocido y quienes sabíamos de su calidad y su talento entendimos al instante la ganancia que su llegada suponía para la institución y el altísimo nivel con que su enseñanza conduciría a los estudiantes.

Ya sea como profesor de Teoría de la Literatura y muy especialmente de la asignatura de Literatura Canaria, a la que dotó de dignidad espiritual y vuelo académico, su amor por las buenas letras, su conocimiento de la filosofía y del pensamiento de excelencia y su investigación, tan personal y meditada, de la tradición literaria insular, no tardarían en sembrar y cosechar adherencias intelectuales, admiración, afectos y sincero entusiasmo, una palabra que en sí misma es un milagro cuando resulta de un magisterio honrado, que no cede a las pulsiones más superficiales del momento, ni al deseo de agradar y entretener al auditorio.

Al contrario, Eugenio se mantuvo firme en las cotas elevadas de la formación universitaria y en la cuerda floja del academicismo, indagando con la hondura y la excelencia que lo caracterizan como poeta y ensayista para repartir en el aula la palabra de Heidegger o María Zambrano y enseñar a los jóvenes cibernautas, seducidos por el pulso audiovisual de su tiempo, la preciosa relación entre la palabra y el mundo, entre la poesía y la filosofía, o entre las representaciones de lo insular y su vínculo con el territorio que habitamos.

No es la primera vez que manifiesto públicamente mi admiración por el Eugenio profesor y por un logro que en estos tiempos se me antoja milagroso, reservado a muy pocos: crear escuela, esa expresión tan universitaria que usamos para señalar a quien ha calado entre sus estudiantes al modo de los grandes pedagogos de la antigua Grecia, convirtiendo alumnos en seguidores que imitan y se suman a su visión del mundo y la propagan, la amplifican, la defienden.

Hablamos de una huella intelectual y espiritual, de una impregnación que empapa con autoridad (auctoritas) la mente fértil de los jóvenes y que en nada se parece a las livianas simulaciones entre followers e influencers en que se ha convertido una parte de la enseñanza contemporánea, más preocupada en agradar que en educar.

Crear escuela desde el relato exigente, desde la altura ilustrada, desde un acervo cultivado y docto es lo que prestigia y legitima la labor de Eugenio en el aula universitaria, y así lo atestiguan las discípulas y discípulos a los que alumbró su visión del mundo y en los que fundó una nueva perspectiva, incluso anticipándose muchos años de forma intuitiva a corrientes de pensamiento que, como la teoría decolonial, ocupan hoy un espacio central en los estudios culturales y humanísticos. Gaudeamus igitur de haberlo tenido en la ULPGC, donde su pensamiento sigue alimentándonos.