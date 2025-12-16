Fimucité celebra 20 años al ritmo de las mejores bandas sonoras de los Oscar

Veinte años después de su nacimiento, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) celebrará su aniversario con una edición centrada en las bandas sonoras nominadas y galardonadas en los Oscar. El certamen, que tendrá lugar del 3 al 19 de julio de 2026, reunirá durante casi tres semanas conciertos sinfónicos, proyecciones y actividades paralelas que consolidan a la Isla como referente internacional de la música para el cine.

El broche final al veinte aniversario llegará el domingo 19 de julio con la Fimucité 20 Red Carpet Gala. El concierto de clausura estará dirigido por Diego Navarro, miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de Hollywood, al frente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Tenerife Film Choir. El programa ofrecerá un recorrido por algunas de las partituras más emblemáticas nominadas y ganadoras de los premios Oscar, con obras de películas como El mago de Oz, Ben-Hur, Lawrence de Arabia, E.T. El extraterrestre, Carros de fuego, Bailando con lobos, Titanic, El paciente inglés o Dune. Será, además, la primera edición en la que el público podrá disfrutar de tres conciertos interpretados por la Orquesta Sinfónica de Tenerife, en vez de los dos habituales.

Principales hitos

Entre los principales hitos de la edición destaca la presentación, por primera vez en Canarias, del concierto live-to-picture de Star Wars: Episodio IV. Una nueva esperanza. El espectáculo tendrá lugar los días 17 y 18 de julio gracias a una licencia exclusiva de Disney y contará con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, que interpretará en directo la emblemática partitura del compositor y director de orquesta John Williams, mientras se proyecta la película original estrenada en 1977.

La programación incluirá también el estreno en España de John Williams Reimagined, el jueves 16 de julio en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife. Se trara de un documental producido y narrado por Robert Townson, uno de los productores de bandas sonoras más influyentes de la historia. El recital ofrece una visión íntima de la obra del compositor estadounidense. El concierto contará con arreglos especiales del pianista Simone Pedroni y la participación de la flautista Sara Andon y la chelista Cecilia Chan, con un repertorio que recorre títulos como La lista de Schindler, Memorias de una geisha, Harry Potter o Hook, en un homenaje aprobado personalmente por John Williams.

Más allá del Auditorio

La programación se extenderá más allá del Auditorio de Tenerife con actividades para todos los públicos desde el inicio del festival. El tradicional Cine de Verano de Fimucité volverá a la plaza del Residencial Anaga con proyecciones dedicadas a películas y bandas sonoras distinguidas por la Academia. También se celebrarán conciertos al aire libre a cargo de la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife y la Pop Culture Band, formación residente del festival, con repertorios de canciones nominadas y premiadas en los Oscar.

Como ya es costumbre, la vertiente formativa será uno de los ejes fundamentales del certamen. Se llevará a cabo a través de la Fimucité Film Scoring Academy, que reunirá a profesionales de la industria y compositores invitados en un programa de clases magistrales y mesas redondas abiertas al público y a estudiantes.

Entradas ya a la venta

El desarrollo de esta nueva edición comenzó incluso antes de que acabara la decimonovena. "Es un largo trabajo que convierte a Tenerife en el centro mundial de la música para cine", señaló el director del evento, Diego Navarro, quien subraya el carácter singular del festival como productor de contenidos audiovisuales propios vinculados a cada edición. Por su parte, el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, añadió que el festival ha permitido a muchas personas acercarse por primera vez a la música clásica y agradece tanto al director como a todo el equipo su implicación y dedicación. Además, estuvieron acompañados por el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso; la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani; y la concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Purificación Dávila.

Las entradas ya están a la venta en la taquilla del Auditorio de Tenerife y a través de su página web.