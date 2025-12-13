Nicolás Guerra: «Hay que cuidar más la riqueza dialectal canaria»

El catedrático de Literatura española, Nicolás Guerra Aguiar, señaló ayer, durante su discurso de ingreso en la Academia Canaria de la Lengua como Miembro Honorario, que «hay que cuidar más la riqueza dialectal canaria». Guerra hizo estas declaraciones en un acto que tuvo lugar en el Salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la ULPGC en el que también se celebró la recepción en la Academia de los colaboradores Antonio Betancor Rodríguez y Rubén Naranjo Rodríguez. Al acto asistió el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez.

Una realidad que nos identifica

Guerra aseguró que la lengua «no es un capricho sino una realidad, una cosa que nos identifica y que, entre todos, debemos de contribuir a mantenerlo, ya que forma parte de la cultura porque, con todos mis respetos, todas las tierras civilizadas tienden a conservar lo suyo». Guerra recordó además que su interés por el habla canaria comenzó en el año 2000 «cuando mandé un artículo a LA PROVINCIA /DLP y su director Ángel Tristán Pimienta me animó a seguir sacando más reflexiones pero con crónicas más amplias».

Tres nuevos miembros

El presidente de la Academia Canaria de la Lengua, el filólogo y catedrático Gonzalo Ortega Ojeda, recordó previamente que ayer se recibían a tres nuevos miembros, dos como colaboradores y uno como honorario. «Rubén es autor de varias novelas negras y de colecciones de cuentos muy interesantes y está muy implicado en cuestiones de ecologismo», señaló. Nicolás Guerra, por otro lado, «es un divulgador de cuestiones filológicas importantes» y, finalmente, Antonio Betancor «sabe mucho de folclore y al mismo tiempo conoce el mundo de la comunicación audiovisual: la radio y la televisión».

Rigurosamente válida

Tra las presentación de la secretaria, Cecilia Domínguez, Nicolás Guerra centró su discurso de entrada en el hecho de que «nuestra variedad es rigurosamente válida por más que muchos paisanos canarios ya bien educaditos y en su derecho llamen hoy alga a la seba, caracoles a los burgaos, cubos a los baldes o vosotros al ustedes de toda la vida».

La política lingüística

Todo lo anterior no es pecado, claro. «Pero tal vez pudo ser un toque de atención a la política lingüística de la Consejería de Educación tiempos atrás. Así, con mi entrañable José Antonio Samper Padilla, expresidente de esta Academia, comentamos mucho sobre el español hablado en Canarias. Y mostró su pesadumbre ante la protocolaria relación Gobierno canario – Academia». Sin embargo, en Canarias tenemos la grandísima suerte de no olvidarnos de nuestra riqueza dialectal. Ya desde el catálogo Colección de voces y frases provinciales de Canarias de Sebastián de Lugo, en 1846, hasta hoy, el español hablado en estas tierras se ha convertido «en una de las variedades lingüísticas más estudiadas y reconocidas por especialistas». Todas las variantes, las formas que no aparecen en el Diccionario de la RAE y están íntimamente vinculadas a nuestra gente, a nosotros, «son tan válidas como las propuestas por la norma académica española. De ahí la grandísima ayuda del Diccionario básico de canarismos, de ese extraordinario conjunto de profesores dedicados a la labor de defender algo intrinsicamente nuestro».

Algunas mediocridades canarias

Así, Guerra pregono el hipotético complejillo de inferioridad de algunas mediocridades canarias que habían arribado a cargos de responsabilidad. «Pretendían imponer la modalidad peninsular sobre la canaria porque la primera es, dijeron, la culta, la académica, la normativa, la purista, la universitaria incluso. Y me viene a la memoria mi primer artículo periodístico sobre temas lingüísticos dando fe notarial de un impacto emocional: la inicial imposición de vosotros frente a ustedes en parte de nuestro pollerío veinteañero» .

Una cuestión pendiente

Seguidamente, el profesor Rubén Naranjo reconoció, durante su intervención, que «yo ya me dedicaba desde la docencia a escribir, pero era una cuestión pendiente que tenía y he estado trabajando en novela negra y relatos del mismo corte, con una veta de humor utilizando siempre el castellano que se habla en Canarias». A partir de ahí Naranjo desarrolló toda una línea a partir de autores canarios que han hecho algo relacionado con la novela negra, policiaca o detectivesca, y otros que no, pero que tienen unos toques detectivescos. Citó a Tomás Morales, cuya Calle de la marina es una novela negra resumida, o Crimen de Agustín Espinoza. E incluso Alonso Quesada tiene una noticia falsa de El Día de Los Inocentes que dice Robo de las joyas de Teror en 1916.

La voz en la Academia

Finalmente, el veterano periodista Antonio Betancor, conocido por, entre otras cosas, haber sido el presentador del programa Tenderete durante siete años y poner su voz a la serie Senderos isleños, habló de cómo era la radio en los años sesenta. «Hay que conseguir que la voz entre con más fuerza en la Academia. Que no solo sea una Academia sobre escritura, sino que hay que ponerle voz al diccionario de canarismos y, sobre todo, lograr que nuestras expresiones no se pierdan de ninguna de las maneras», dijo.