El Concierto de Navidad invita a recorrer los ritmos del mundo

La Dársena de Los Llanos del Puerto de Santa Cruz de Tenerife volverá a convertirse el próximo 25 de diciembre, a las 19:30 horas, en un gran escenario para recibir una de las tradiciones culturales más arraigadas del Archipiélago, el Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife. La cita alcanza su XXXI edición con una propuesta centrada en las danzas del mundo, un recorrido musical por ritmos, estilos y geografías diversas.

Bajo la batuta del maestro Pablo González, la Sinfónica de Tenerife ofrecerá un viaje danzado por West Side Story, Brahms, Bizet y Sarasate, entre otros, con joyas de ópera, zarzuela y repertorio sinfónico, en una velada de marcado espíritu festivo. Este año, completan el cartel tres artistas de prestigio internacional, la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, el tenor Juan Antonio Sanabria y el violinista Javier Comesaña.

El concierto se abrirá con la obertura de Ruslán y Ludmila, de Mijaíl Glinka, una pieza de virtuosismo orquestal que servirá como tarjeta de presentación para la orquesta. La parte vocal recorrerá, además, algunos de los grandes hitos del teatro musical. De Habanera, de Carmen, de Bizet se pasará a la música de Broadway con Maria & Mambo, de West Side Story, de Leonard Bernstein, donde la orquesta desplegará su lado más rítmico y popular.

El violín tomará entonces el protagonismo con el segundo movimiento de la Sinfonía española de Édouard Lalo y Aires gitanos de Pablo de Sarasate. La Danza húngara nº 5, de Brahms, y las Danzas de Galánta, de Kodály, aportarán el impulso festivo de la música inspirada en el folclore centroeuropeo, alternando momentos líricos y explosiones de energía orquestal.

El bloque de zarzuela contará con fragmentos de El trust de los tenorios, de José Serrano, Las hijas del Zebedeo, de Ruperto Chapí, y el intermedio de La boda de Luis Alonso, de Gerónimo Giménez, con las que se rendirá homenaje al género lírico español, tan querido por el público canario y muy ligado a la carrera de los solistas invitados. En el tramo final, el espíritu navideño se hará notar con la interpretación de villancicos populares con arreglos de Emilio Coello y la presencia del timplista y compositor canario Benito Cabrera para interpretar Una sobre el mismo mar, una pieza convertida en símbolo de la identidad atlántica del Archipiélago. Como guiño al gran concierto vienés de Año Nuevo, la velada concluirá un año más con la Marcha Radetzky de Johann Strauss. Una vez se espera que las más de 8.500 personas que acudirán a la cita aplaudan al ritmo de la música.

Todas aquellas personas que quieran asistir a este concierto en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife podrán adquirir sus entradas a partir de hoy, a las 10:00 horas. Los pases se podrán comprar a través de la plataforma Tomaticket, sin que haya un número límite para su adquisición. Una vez más su precio seguirá siendo simbólico, de cinco euros por asiento. De este modo, quienes las adquieran colaborarán con tres importantes iniciativas solidarias a cargo de las entidades sin ánimo de lucro. Así, la solidaridad es, desde hace años, otro de los rasgos distintivos de este concierto, iniciativa en la que desempeña un papel protagonista Fundación DISA, que además aporta 20.000 euros que se añaden a la recaudación por la venta de las entradas del concierto, que contará con un aforo aproximado de 8.500 personas. Concretamente, este año las tres ONG beneficiarias son Pequeño Valiente, Down Tenerife y Hermanitas de los ancianos desamparados de La Laguna.

El Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife dará comienzo, el próximo día 25, a las 19:30 horas, y los accesos al recinto, a través de la pasarela ubicada frente a la sede del Cabildo de Tenerife y accesos provisionales anexos, se abrirán a las 17:30 horas. Los asistentes deberán de ocupar sus asientos con la suficiente antelación puesto que la hora límite para el acceso es las 19:20 horas.

En esta ocasión el recital tendrá un duración de 90 minutos y se retransmitirá en directo por La 2 de Televisión Española y por el Canal Internacional, que tiene una audiencia potencial de 400 millones de personas. Así lo indicó la directora de programas de TVE, Raquel Falcón, durante la presentación de esta cita, y añadió que «este evento se ha convertido en un clásico para muchos españoles».