Joachim Trier, pese a haber nacido en Dinamarca, es el cineasta noruego más famoso en estos momentos. En 2022 fue nominado al Oscar por su guion de La peor persona del mundo, filme que compitió igualmente en la categoría de mejor película internacional (que finalmente recayó en la japonesa Drive My Car). No obstante, La peor persona del mundo ganó el Premio Goya a la mejor película europea, su actriz protagonista recibió asimismo un galardón aquel año en Cannes y, al margen de lo anterior, obtuvo un notable rendimiento en taquilla para lo que es habitual en el modesto cine del Norte de Europa.

Ahora estrena Valor sentimental, presente en cuantas ceremonias cinematográficas se celebren a partir de ahora. Actualmente, y quedando aún gran parte de reconocimientos por anunciar, Trier ya ha sido reconocido también en el último Festival de Cannes, su cinta ha resultado distinguida con nueve nominaciones a los Premios del Cine Europeo y ocho a los Globos de Oro, además de resultar mencionada por la National Board of Review como una de los cinco mejores filmes extranjeros del año. Nos hallamos, pues, ante un trabajo de visión imprescindible.

Valor sentimental se alza como digna sucesora de La peor persona del mundo y continúa su estilo narrativo y visual. Cabe presumir que los mismos espectadores que disfrutaron de la primera repitan experiencia con la segunda. En este nuevo proyecto predomina cierta inclinación al estilo de cine de Ingmar Bergman, con todo lo que ello supone. Sea como fuere, se trata de un drama honesto que rezuma originalidad y autenticidad. Quizás algunos tramos del metraje se hagan más pesados, pero la coherencia del conjunto y su calidad interpretativa y cinematográfica no dejan lugar a dudas. Parafraseando el propio título, su valor cinematográfico resulta incuestionable.

Tras la muerte de su madre, dos hijas se reencuentran con su distanciado padre, un antiguo y renombrado director de cine que ofrece a una de ellas, actriz de teatro, un personaje en su próxima película. Ella lo rechaza y más tarde se entera de que le ha dado el papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas se ven inmersas en una complicada relación, tanto con su progenitor como con la actriz estadounidense, sorprendida e involucrada en medio de esta compleja dinámica familiar.

El realizador acredita una sobrada habilidad para describir los sentimientos de las personas y sus complejidades. Y lo hace de una forma natural, nada artificial, que invita al espectador a adentrarse en las vidas ajenas. Más allá de lo que se pueda reflexionar sobre la familia, sitúa al público frente a un drama intenso y poderoso con alguna pincelada cómica, y ante una puesta en escena sobria y acertada. A poco que logre elevar ligeramente su listón en cuanto al ritmo narrativo, se convertirá en uno de los cineastas más destacados de su tiempo, habida cuenta de que dirige, escribe y coproduce.

Uno de los aspectos más destacados de Valor sentimental es el alto nivel interpretativo de su equipo artístico, empezando por la excelente actriz Renate Reinsve, habitual en la filmografía de Trier y que ya encabezó el reparto de la citada La peor persona del mundo. Construye su personaje de manera sólida y creíble, y aporta un plus al resultado final. El veterano actor sueco Stellan Skarsgård, visto en superproducciones de Hollywood y en filmes europeos de estilo independiente, ha actuado en las dos entregas de Dune, de Denis Villeneuve, en varias muestras de la factoría Marvel, como Los Vengadores o Thor, y en El indomable Will Hunting.

Cabe indicar que su trayectoria se asocia a Lars von Trier (Rompiendo las olas, Melancolía, Dogville). La más desconocida del elenco es Inga Ibsdotter Lilleaas, sin apenas estrenos en España, todo lo contrario de Elle Fanning quien, pese a su juventud y gracias a su enorme potencial, posee un currículum memorable, que incluye Babel, El curioso caso de Benjamin Button, Super 8 y A Complete Unknown, entre otras, demostrando un sobresaliente bagaje profesional.