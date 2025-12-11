Luis Palmero se asoma a La Ventana del Círculo con ‘De cómo estar alerta en melodía’

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife inauguró ayer la tercera propuesta expositiva de La Ventana en la calle del Castillo 43, esta vez con la pieza de Luis Palmero De cómo estar alerta en melodía, una revisión actualizada del montaje del mismo título presentado en el Ateneo de La Laguna hace 37 años. El singular espacio La Ventana, abierto 24 horas al día, a pie de calle en el escaparate de la célebre institución cultural, se ha consolidado en el circuito del arte con tan solo tres escasos meses de vida.

Por él han pasado ya dos instalaciones: la del Premio Canarias de las Bellas Artes Fernando Álamo y la de la joven artista Cristina Maya. Ambas no han dejado indiferentes a quienes transitan por la céntrica calle santacrucera o a quienes se acercan al Círculo tinerfeño a descubrir «qué es eso de La Ventana».

Luis Palmero explicó sobre el proyecto que «el día que me acerqué a ver en directo eso de La Ventana en el reabierto Círculo de Bellas Artes de Tenerife, para hacerme una idea más aproximada de lo que podría exponer en dicho espacio, supe de inmediato la obra que quería exponer en ese pequeño cubículo.

Podría haber seleccionado para este montaje uno de los últimos cuadros o verme tentado a hacer alguna filigrana. Sin embargo ‑y sin saber por qué‑, escogí rápidamente una obra que ya había presentado en el marco de una exposición en el Ateneo de La Laguna, hace la friolera de 37 años, nada menos».

La obra la componen tres elementos nada más: dos piezas en forma de círculos que hacen de contrapeso y una silla real a modo de eje central.