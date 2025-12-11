La Asturias exterior se vuelca en Madrid con el gran proyecto cultural para Oviedo y Asturias: la capitalidad europea de 2031

La Asturias del exterior, reunida en Madrid –su gran capital fuera de la región- se vuelca con el gran proyecto de futuro de Oviedo: la obtención de la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. Una amplia representación de los más destacados asturianos en Madrid, más una relevante presencia de la sociedad asturiana que “bajó” este miércoles a la capital, ha participado en el acto “Asturias capital”. Fue la gran presentación del proyecto cultural ovetense celebrada en el Movistar Arena. Un concurrido encuentro auspiciado por el canal “Asturias Exterior” de LA NUEVA ESPAÑA, la iniciativa con la que el periódico aspira a construir una gran comunidad entre los casi 300.000 asturianos, y descendientes, que hay repartidos por el resto de España y el resto del mundo.

Hacia arriba y hacia el horizonte

Y de la coincidencia y concomitancia de estos dos proyectos –Oviedo 2031 y Asturias Exterior- habló Ainhoa Moll, adjunta a la presidencia y directora editorial del grupo Prensa Ibérica. Fue la primera en tomar la palabra para dar la bienvenida a los asistentes. También para enunciar la especial relevancia que tiene la coincidencia de estos dos proyectos en un mismo acto en Madrid. Trazó una geografía emocional del alma de Asturias, que se mueve entre la verticalidad de sus montañas –“para conquistarlas”- y la horizontalidad del Cantábrico, que marca la senda “para descubrir a lo lejos tierras de oportunidades”.

En este caso, el “empuje vertical” es el de la candidatura ovetense, que quiere proyectar su cultura a Europa. La proyección horizontal, hacia el mar y más allá, es la que persigue el proyecto “Asturias Exterior” de LA NUEVA ESPAÑA: “Representa el ansia por crear comunidad, vertebrar, acercar y mantener siempre presentes a esos asturianos”.

Una ciudad entregada a lo cultural

Acto seguido, intervino el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que fue nombrado en octubre del año pasado “Nuncio ovetense”. Ateniéndose precisamente a ese “deber de embajada” que le impone tal título, cantó las excelencias de Oviedo como candidata a Capital Europea de la Cultura en 2031, aun siendo “plenamente consciente” de que hay varias ciudades europeas que pelean por un título que “todas merecerían”.

Martínez-Almeida explicó que acudió al acto en su calidad de “Nuncio ovetense”, pero también porque se lo pidió “un amigo”, Alfredo Canteli, regidor ovetense. Y había un tercer motivo para estar presente en el acto celebrado en el Movistar Arena: su condición de peregrino del Camino de Santiago, cuyo origen está en la primera peregrinación de Alfonso II desde la capital asturiana. Almeida afirmó que Oviedo es una ciudad “firmemente anclada al futuro, uno de esos lugares donde hay que estar; vibrante, entregada a lo cultural”. El Alcalde madrileño también elogió el lema de “Asturias Exterior” (“Todo lo que nos une”). "En tiempos como los que vivimos, eso es muy importante. Es más lo que podemos hacer si estamos de acuerdo que si avivamos las discrepancias”, incidió.

El redescubrimiento del Concejo 79 y el nacimiento de una comunidad

Un diálogo entre la presentadora del acto, la periodista Amor Domínguez, y Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica para Asturias y Castilla y León, sirvió para detallar a todos los asistentes el proyecto de “Asturias Exterior” de LA NUEVA ESPAÑA. Rivero habló de la importancia de la diáspora asturiana, unas 300.000 personas que en realidad conforman “el mayor municipio de Asturias”. Dar el paso para atender a toda esa población exterior era algo natural. “LA NUEVA ESPAÑA, que está a punto de cumplir en el año 2026 su 90º aniversario, ofrece recurrente información de todos y cada uno de los 78 municipios de Asturias. De todos los concejos interiores. Pero no teníamos específicamente atendido este gran municipio ‘número 79’, el de los asturianos del exterior, al que la tecnología ahora nos permite atender. Y por eso nace Asturias Exterior”.

Rivero explicó que “Asturias Exterior” es un canal informativo donde se da relevancia a decenas de historias y “al enorme talento que tienen los asturianos por el mundo, poniendo el foco en la asturianía, ese amor por la tierra que sentimos todos los asturianos y que se acrecienta cuantos más kilómetros nos aleja la vida del lugar que nos vio nacer”. Pero junto a las noticias, reportajes o entrevistas, “Asturias Exterior” ofrece también un mapa interactivo de asturianos por el mundo, con más de 1.200 participantes, además de grupos en redes sociales, newsletter y varios videoblogs. “Queremos crear comunidad, hacer de una manera más contemporánea lo que también hicieron en su momento los centros asturianos por el mundo”.

Asturias Exterior, un proyecto que nace con el patrocinio de la Fundación Cajastur y del Gobierno del Principado, cuenta con un modelo de mecenazgo que da viabilidad a largo plazo. “Nunca nos cansaremos de dar suficientemente las gracias a quienes, desde el primer momento, creyeron en nosotros, que son nuestros patrocinadores”, insistió Ángeles Rivero. Además de los patrocinadores mencionados, “Asturias Exterior” cuenta, como grandes amigos, con las empresas Reny Picot, El Gaitero, Wanacars, la Cámara de Comercio de Gijón e Izertis, además de los Ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Villaviciosa y de los dos principales equipos asturianos, el Real Oviedo y el Real Sporting.

Amor Domínguez

Patxi Mangado: Oviedo, una excelente candidata

Ginkgo Advisor, uno de los patrocinadores del acto, aprovechó el altavoz que supone el encuentro “Asturias capital” para presentar muy brevemente su proyecto en la fábrica de gas, ahora de su propiedad. “Buscamos la integración de la monumentalidad de Oviedo y en el caso concreto de la parcela que hemos adquirido, dinamizar toda su arquitectura”, explicó su CEO, Antonio Truán. Por su parte, Patxi Mangado, arquitecto responsable del proyecto y con otras obras en marcha en Oviedo como la ampliación del Bellas Artes, resumió la importancia de Asturias para optar al título europeo por su “intensidad en todas las épocas de la historia, desde el Oviedo romano, al IXX y XX”. “Oviedo es una excelente candidata porque es muy europa”, resumió.

Oviedo, pero con la fuerza y el apoyo de Asturias

Alfredo Canteli, el alcalde ovetense, tomó la palabra a continuación. Habló de la voluntad de los promotores de la candidatura ovetense para proyectarla al exterior. "Queríamos presentarla así: rodeados de tantos asturianos que, aun viviendo lejos del Principado, lo sentís como una parte esencial de vuestra vida. Porque este proyecto nace de Oviedo, es cierto; pero os aseguro que se sostiene en la fuerza colectiva de toda Asturias, dentro y fuera de nuestras fronteras", indicó.

El regidor ovetense considera que el proyecto de capitalidad es “una oportunidad única”, “una potente herramienta de transformación”. Traerá, según su modo de ver, “visibilidad internacional, desarrollo económico, atracción de talento creativo, protección del patrimonio, dinamización del turismo cultural y, sobre todo, una renovación profunda del tejido artístico y social”. Canteli tiene muchas esperanzas puestas en la Capitalidad. "Lo vamos a conseguir", indicó, porque, según él, "con semejantes cimientos culturales, a nadie puede extrañarle que hayamos decidido dar un paso más con esta candidatura para convertir la cultura en un motor de cambio, en un eje estructurador de proyectos urbanos, sociales, educativos y culturales".

Vocación de consenso

Al igual que luego harían los responsables directos de la construcción de la candidatura, el alcalde quiso de manera especial la vocación de consenso que tiene Oviedo 2031. "Esta candidatura no es solo de Oviedo ni es únicamente patrimonio de los ovetenses; es un proyecto nacido en nuestra ciudad, pero que pertenece a cada rincón de Asturias. Toda Asturias está representada en esta candidatura, y ese es uno de los valores que más está impresionando fuera". Su intervención terminó animando a los presentes a sumarse a la idea: "Os invito a compartir la ilusión de un proyecto que también es vuestro y con el que defenderemos, más que nunca, nuestra identidad y nuestro legado. Y, por supuesto, os pido que nos ayudéis y que forméis parte de este camino que cambiará el presente y el futuro de Oviedo y de toda Asturias".

La necesaria suma de los asturianos del exterior

Rodolfo Sánchez, director de la candidatura Oviedo 2031, intervino para subrayar la vocación de apertura y consenso que tiene el proyecto: “Queremos que la Asturias exterior sea nuestra embajada ante el mundo, que todos los asturianos que están fuera se involucren para lograr que Asturias sea Capital Europea de la Cultura”. Sánchez incidió en que el proceso de selección será “altamente competitivo”. En este proceso, detalló, “lo que valora es un buen proyecto cultural que contribuya a afianzar los valores que sustentan a la Unión Europea, un proyecto bueno para la ciudad pero que también tenga una amplia dimensión europea”. Según su punto de vista, una de las grandes fortalezas que tiene este proyecto es el consenso y la unidad que concitó desde el principio. Aunque las bases exigen que una ciudad encabece la propuesta, Oviedo no se presenta en solitario, sino en representación de todo el territorio, con el apoyo del Principado y el acuerdo de todos los ayuntamientos. Rodolfo Sánchez destacó que este consenso es “algo inédito en Asturias y que señala el camino que debemos desarrollar más, el de la unidad regional por encima de los viejos localismos”.

Reactivar el sector cultural asturiano

Natalia Álvarez Simó, directora artística de la candidatura de Oviedo 2031, amplió los detalles sobre el proceso de construcción de la candidatura, en la que valoró las aportaciones recogidas en todo el territorio asturiano. Su opinión es que este proyecto “también sirve para ayudar a que el sector cultural asturiano se anime a participar más en ese campo fuera de sus fronteras, que pelee por proyectos europeos y busque en las redes internacionales un camino de expansión y crecimiento”.