Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeHuelga de médicosUn año "complicado" para CanariasLocalizan un cadáver en estado de momificaciónUn coche despeñado en el TeideCD TenerifeRobe Iniesta
instagramlinkedin

Muerte de Robe Iniesta

Plasencia llora la pérdida de Robe Iniesta, uno de sus grandes referentes culturales

El alcalde de la localidad cacereña lamenta la pérdida del artista, destacando su legado excepcional y su influencia como "alma de la ciudad", tras su fallecimiento este 10 de diciembre

Las imágenes más destacadas de la vida de Robe Iniesta, líder de Extremoduro

Las imágenes más destacadas de la vida de Robe Iniesta, líder de Extremoduro

Ver galería

13/10/2012.- El cantante y guitarrista Roberto "Robe" Iniesta, líder de Extremoduro, durante un concierto / Esteban Martinena / EFE

Almudena Villar Novillo

Plasencia amanece este 10 de diciembre con una noticia "tristísma": la muerte de uno de los grandes referentes culturales, musicales y literarios del siglo XX y XXI en España, una figura cuya influencia trascendió generaciones y fronteras.

El artista, profundamente vinculado a Plasencia, nació en la ciudad y en las últimas semanas se había iniciado el procedimiento para nombrarlo Hijo Predilecto, un reconocimiento que buscaba honrar su aportación excepcional a la cultura y su arraigo placentino.

La pérdida ha generado una fuerte conmoción entre los vecinos y amantes de su obra. Su legado, destacan desde distintos ámbitos, es "excepcional" y lo hará inmortal, convirtiéndolo para siempre en parte esencial del patrimonio sentimental de Plasencia.

Noticias relacionadas y más

"Se ha convertido indiscutiblemente en el alma de la ciudad", subraya el alcalde de la localidad, quien destaca que "se nos va uno de los grandes referentes culturales, musical y literario del siglo XX y XXI español. Un referente también de manera muy especial para la ciudad de Plasencia, donde nació y donde se había iniciado hacía unas semanas el proceso para nombrarle hijo predilecto de la ciudad. Nos queda, nos deja un legado excepcional que le hará inmortal y se ha convertido indiscutiblemente en el alma de una ciudad como Plasencia, que tuvo el privilegio de ser el lugar donde naciera este gran artista".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents