Si Disney levantara la cabeza

¿Sabían que en la película 20.000 leguas de viaje submarino hay una referencia a Canarias? Ese guiño y otros asuntos vinculados con el mayor imperio del mundo de la animación los aborda el escritor Jorge Fonte (Santa Cruz de Tenerife, 1967) en su último libro: Eso no estaba en mi libro de Historia de Disney (Almuzara), un ensayo que se presenta mañana jueves, a partir de las 19:00 horas, en la sala juvenil de TEA Tenerife Espacio de las Artes. «He vuelto por un encargo, mi intención es seguir en el mundo de la narrativa», avisa el santacrucero sobre su retorno al universo que levantó Walt Elias Disney. Él es uno de los protagonistas de una parte de este proyecto, el que trata sobre su «falso» nacimiento en Mojácar. Eso es algo que intentaremos aclarar en la parte final de esta entrevista.

Lo de la presencia de las Islas Canarias en la mítica versión cinematográfica del libro de Julio Verne es algo que se puede apreciar «en el instante en el que el calamar gigante ataca el Nautilus», avanza Fonte, «justo en la secuencia en el que uno de sus tentáculos golpea y rompe un cuadro en el que aparece un mapa antiguo de las Islas Canarias... Es algo que se aprecia con bastante claridad», expone.

Las conexiones de Disney con España existen antes de que estallara la Guerra Civil –un representante estaba a cargo de una oficina en la que se tramitaba todo lo que tenía que ver con las licencias– o cómo han evolucionado los estudios después de la muerte de Walt Disney son otros temas que Jorge Fonte analiza en este proyecto.

Un personaje polémico

Este libro no es un anexo de Historia de Disney, es una aventura en la que se fusionan nuevas informaciones [extraídas a partir del análisis de documentos que aún no habían sido explorados por el autor] y lo que ya se conocía en torno a los más de 100 años de historia que ya suman los Estudios Disney. «Cómo han evolucionado sin él ocupa una parte importante de este ensayo», incide el tinerfeño justo antes de hablar de los capítulos oscuros de su trayectoria.

«Mi obligación como conocedor de este mundo es contar lo bueno y lo malo; no todo lo que hizo fue ideal», matiza, no sin defender que «en muchas ocasiones fue manchado de manera injusta por celos, envidias o la impotencia que suponía no estar a la altura del creador de un mundo absolutamente maravilloso», disculpa en los segundos previos a analizar las malas consecuencias que tuvo para él «denunciar la huelga que llevaron a cabo los animadores de 1941 o su estrecha vinculación con el Comité de actividades Antiestadounidenses que lideró el senador McCarthy entre los años 1950 y 1955. «Fue uno de los más perseguidos», apunta en un instante de la conversación en el que aparecen otros ilustres conocidos del séptimo arte. «Fueron a por él de manera implacable, pero no hicieron lo mismo en los casos de cineastas como John Ford o John Wayne, con ellos se portaron mejor».

Biografías «bajo sospecha»

Tres biografías de Walt Disney, dos en clave positivas firmadas por su única hija, Diane Marie Disney y Bob Thomas que se ejecutaron con él vivo, y una algo más tendenciosa que desarrolló Mark Elliot tienen un peso específico en la obra que está a punto de presentarse en TEA Tenerife Espacio de las Artes. «Las primeras son en cuerpo presente y, por lo tanto, tienen el visto bueno del protagonista», acota Fonte antes de extenderse un poco más en la que se posiciona al actor principal como una especie de «príncipe oscuro de Hollywood». En este sentido, él ve el texto «muy alegre, disperso y con pocas ganas de contrastar lo que se escribe... No es un trabajo éticamente correcto, sino que alimenta algo más la leyenda negra que existe alrededor de un personaje controvertido. Existe un ensañamiento desorbitado que yo lo asocio con la envidia que le tenían», comenta sobre un emprendedor que durante sus años de gloria no hizo grandes enemigos.

Jorge Fonte está convencido de que si Walt Disney levantara la cabeza «no permitiría» algunas cosas que han sucedido. «Creo que sí estaría contento con la expansión de sus parques temáticos y con la proyección internacional de la marca, pero no habría autorizado la imagen que se ha dado al mundo de algunas heroínas como Esmeralda, Jasmín o Pocahontas... No son princesas de cuentos infantiles, sino estereotipos femeninos buscados con otros propósitos. La supermodelo Naomi Campbell, por ejemplo, hizo de Pocahontas en el cine».

La gran avaricia con la que hoy se mueve Disney, por dar otro punto de anclaje, no tiene nada que ver con el respeto que él tenía hacia sus rivales. Ese es el argumento al que se agarra Jorge Fonte para dar a entender que «si tú eres mi competencia, te compro y zanjamos el tema», precisa en el punto exacto en el que se calienta el debate sobre los orígenes de Walt Disney. «En más del 90% de las entrevistas me preguntan si era español [en esta no ocurrió] y evidentemente siempre contesto lo mismo: no», abrevia sobre una cuestión a la que dedica 20 páginas en este libro. «Sé que es algo complicado de desmontar, pero el mito de que Disney nació en España, para ser más exactos en Mojácar, es falso». Su negativa está argumentada en el hecho de que no hay ningún documento oficial [algo que tenga más solidez que un cartel que anuncie Bienvenidos al pueblo en el que nació Disney] que pruebe que eso sucedió allí, pero sí que hay papeles en Chicago», concluye.