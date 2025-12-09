Grison, de 'La Revuelta': "Invitaría a Lucas, de 'Andy y Lucas' y me haría dos o tres temas con él"

A Marcos Martínez (Madrid, 1984), más conocido como Grison, la televisión le dio un escaparate para juntar dos de sus grandes pasiones: la música y el humor. Campeón del mundo de beatbox y loopstation, desde 2018 acompaña a David Broncano en 'La Revuelta', programa que se ha convertido en toda una referencia y por el que han pasado figuras de reputación mundial. Este viernes 12, Grison debuta en Gijón, en el teatro de La Laboral, con el show "En bucle", en el que mezcla improvisación, canciones de toda la vida y la participación del público bajo su sello característico de la comedia.

¿Qué presenta en este espectáculo con el que llega al teatro de La Laboral?

La carrera de beatbox que llevo haciendo desde hace más de veinte años, lo que mejor me ha funcionado, está todo compactado en un show genuino que mezcla humor, improvisación con el público y música.

¿Es la primera vez que viene a Gijón?

Creo que sí. Ya he estado bastantes veces por Asturias. En la bajada del...

¿Sella?

No, la otra que van todos disfrazados y se lanzan al río.

¿El descenso del Nalón?

Esa es, sí, en Laviana, estuve hace unos meses y de puta madre. También he estado en Mieres, pero ni en Gijón ni en Oviedo.

¿Y cómo se explica?

Pues no lo sé, porque no se ha dado la ocasión, es que me llame un promotor y que esto me cuesta dinero. Si no, pues no suelo ir.

¿Tiene ganas de actuar en Gijón?

Sí, es un teatro bien grande, muy bonito y tengo mogollón de ganas. De comer bien y de pegarme una buena fiesta con los asturianos, que la verdad es que siempre vienen a tope.

El show tiene más de dos décadas, ¿cómo ha ido evolucionando?

En los inicios metía más música, me centraba más en una cosa como más de DJ y ahora hay una madurez ahí detrás. Trato de jugar mucho con la gente, levantar más la cabeza, hacer una escucha activa y sentir el timing y lo que está pidiendo la gente en cada momento. Hay mucha improvisación y mucho chiste del momento con la peña. Me la subo al escenario, cantan conmigo, bailan y es un karaoke.

El estilo de música es muy variado.

Sobre todo hago versiones de temas desde el rock y pop de todos los tiempos, a la música electrónica, jazz, blues, lo que sea, lo que me pida la gente. Tengo bastante bagaje y voy haciendo como un jukebox.

¿Ese desparpajo sobre las tablas lo ha ganado gracias a salir en televisión?

Claro, la tele me está dando un gimnasio... ten en cuenta que me subo seis veces a la semana aquí a un plató entonces, al final te hace coger bastantes recursos y esquemas de por donde tirar en cada momento.

Viaja por España con este show y a la vez está en La Revuelta por semana, ¿cómo lo compagina con su vida privada?

Por un lado, hay que pagar la hipoteca y creo que el momento es ahora y por otro lado, es un desahogo. Yo me considero un cocinero. Los cocineros llevan menús y yo llevo la comedia para que la gente se olvide de sus problemas una hora y media. Yo me lo paso bien, la gente se lo suele pasar también bastante bien y es lo que nos queda. El teatro al final es un poco mecenismo.

Ese toque cómico que comenta, ¿surgió con los años o es algo que siempre ha tenido?

Yo siempre he sido frontman, empecé tocando la guitarra en un grupo así punki (Nazan Grein), éramos nueve personas. Era un grupo de la hostia, todos los músicos que salieron de allí están ahora colocados... estamos todos colocados (ríe). Fuera bromas, están tocando en primera línea con Alejandro Sanz, Dani Martín... son músicos todos de estudio, pero ninguno quería hablar y yo, en las pruebas de sonido, decía chistes, hacía el idiota, decía gilipolleces y la gente se reía. La gente del grupo dijo, 'tío, ¿y por qué no presentas tú a la banda y cantas así un poco?'. Era un grupo instrumental, pero había que cantar un poco y entre temas, decir cosas. Estoy hablando de que tenía 18, 19 años. De esos polvos, estos lodos.

Presentado, beatboxer, músico y también churrero, como se le define en la descripción del show. ¿Con qué se identifica?

Maestro churrero, la churrería es lo que me ha dado el bagaje de todo. Hasta los 17, 18 años trabajé ahí en la churrería, en el negocio familiar de mi abuelo y luego mi padre. Siempre he estado de cara al público, despachando a la gente y siempre se me ha dado bien. Tenía un trato agradable con la gente, me gusta caer bien, a la gente le caigo bien, Creo que eso es el germen de todo.

Habla de los comienzos en el mundo del espectáculo, pero en alguna ocasión ha mencionado que ya piensa en retirarse, ¿lo mantiene?

Totalmente, no veo el día, porque esto de la fama lo llevo bien, la verdad que mejor que otra gente, pero me gusta ser anónimo. No me gusta que me vaya la gente gritando por la calle, no me gusta que según entre en un bar me conozca la gente. Me gusta ser el último del autobús, el del asiento de atrás. Un día ya te digo yo que desapareceré.

¿Está entre sus planes volver a la churrería?

No, de la churrería ya queda poca de ella. Me ha gustado más esto de la tele, lo de los churros es más sacrificado todavía.

¿Qué plan tiene pensado para después del show?

Conozco la ciudad. Iré a tomarme unas sidras y unos chorizos por ahí.

¿Algo de fiesta?

Algo que habrá que hacer. La verdad que tampoco lo tengo decidido, pero vamos, en Gijón siempre hay plan.

¿Si tuviera que acompañarle alguien en el show a quien escogería?

A Lucas, claramente, de Andy y Lucass. Se ha quedado solo y, joder, me haría dos o tres temas con él, pero de puta madre.

Y ahora que se acerca la Nochevieja, ¿un acompañante para dar las Campanadas?

La verdad es que no me va nada ese tema. A mí esos paripés... creo que no soy buen presentador. Hago el trabajo que hago, que es un humor rápido y efectivo. Como conductor de televisión es otro perfil. Me gusta estar donde estoy. Pero las uvas las presentaría con Ernesto Sevilla o Raúl Cimas. Si tuviera que elegir una chica, a Valeria Ros o Patricia Conde también molaría.

¿Un último mensaje para el público que vaya a verle y los que lo estén planteando?

Invitar a la gente a que venga, que quedan muy pocas entradas y vamos a petarlo. Cuantos más seamos, mejor. Se lo van a pasar bien. Es una hora y media que me dejo allí el alma, eso por asegurado. Voy a muerte.