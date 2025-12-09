La preventa para el 'Lux tour' de Rosalía arranca: el cupo de entradas disponible vuela en minutos

La gira de 'Lux', el cuarto disco de Rosalía, ha arrancado oficialmente este martes 9 de diciembre con la preventa de las primeras entradas para sus conciertos. Sin incidencias aparentes, Ticketmaster ha despachado el cupo de localidades (un porcentaje no especificado) puestas a disposición de los fans que accedían a la venta anticipada a través de dos canales: un registro en la página de la artista o por ser cliente del Santander, banco que hace valer un acuerdo que tiene con la promotra Live Nation. Para los 'shows' en Estados Unidos los seguidores de la artista catalana que poseían la tarjeta American Express también tenían preferencia.

Las primeras entradas de los conciertos de Rosalía en España (cuatro en Madrid y cuatro en Barcelona) han salido a la venta a las 10 horas. En concreto, eran las de los 'shows' del 30 de marzo y el 1 de abril en el Movistar Arena de Madrid y del 13 y 15 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Una hora después, a las 11h, se han puesto a la venta las de los conciertos del 3 y el 4 de abril en la capital española, y del 17 y 18 de abril en la catalana. Un sistema, el de escalar los procesos de compra, ideado para evitar grandes aglomeraciones virtuales.

Como era de preveer (tan solo ocho conciertos en España), las entradas, cuyos precios van desde 51 euros hasta 299 (estos no incluyen paquetes vip), han volado en minutos en la plataforma de la Ticketmaster, que ha reunido a decenas de miles de fans en su cola virtual. En esta ocasión, cada usuario podía comprar un máximo de dos localidades. Las últimas entradas en agotarse han sido las que el organizador del evento ha fijado como 'Platinium', es decir, con un precio dinámico (de 139,50 hasta 299 euros) que se ajusta, según indica la tiquetera, al "valor de mercado".

La segunda oportunidad, la de la venta general, comenzará el próximo jueves 11 de diciembre, esta vez con un máximo de cuatro localidades por usuario, a través de Ticketmaster, Live Nation o El Corte Inglés.

La fechas del 'Lux tour':

16 de marzo – Lyon, Francia

18 de marzo – París, Francia

20 de marzo – París, Francia

22 de marzo – Zúrich, Suiza

25 de marzo – Milán, Italia

30 de marzo – Madrid

1 de abril – Madrid

3 de abril – Madrid

4 de abril – Madrid

8 de abril – Lisboa, Portugal

9 de abril – Lisboa, Portugal

13 de abril – Barcelona

15 de abril – Barcelona

17 de abril – Barcelona

18 de abril – Barcelona

22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos

27 de abril – Amberes, Bélgica

29 de abril – Colonia, Alemania

1 de mayo – Berlín, Alemania

5 de mayo – Londres, Reino Unido

4 de junio – Miami, EE. UU.

8 de junio – Orlando, EE. UU.

11 de junio – Boston, EE. UU.

13 de junio – Toronto, Canadá

16 de junio – Nueva York, EE. UU.

20 de junio – Chicago, EE. UU.

23 de junio – Houston, EE. UU.

27 de junio – Las Vegas, EE. UU.

29 de junio – Los Ángeles, EE. UU.

3 de julio – San Diego, EE. UU.

6 de julio – Oakland, EE. UU.

16 de julio – Bogotá, Colombia

24 de julio – Santiago, Chile

25 de julio – Santiago, Chile

1 de agosto – Buenos Aires, Argentina

2 de agosto – Buenos Aires, Argentina

10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil

15 de agosto – Guadalajara, México

19 de agosto – Monterrey, México

24 de agosto – Ciudad de México, México

26 de agosto – Ciudad de México, México

3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico