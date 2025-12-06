Troveros de Asieta y Alfredo de la Fé celebran la Navidad

Troveros de Asieta regresa a los escenarios, como cada Navidad, con su tradicional festival que este año cumple su 26º edición y que tendrá lugar el día 26 en el Teatro Leal de La Laguna y un día más tarde en la plaza de Santo Domingo de Santa Cruz de La Palma. Ambas citas darán comienzo a las 20:00 horas. La formación palmera contará en esta ocasión con la colaboración del violinista cubano Alfredo de la Fé, quien actuará por primera vez en Canarias.

Alfredo de la Fé es leyenda viva de la música latina y actualmente forma parte de las Estrellas de Fania. El músico cubano es pionero en la transformación del sonido del violín y ha sabido adecuarlo a los géneros latinos, además de haber fabricado y patentado su propio violín. Es doctorado en Música por la Escuela Julliard y ha llevado su música por más de 95 países. Con 60 años de trayectoria artística llega ahora a este festival navideño para ofrecer todo su talento y creatividad.

En los dos conciertos que conforman esta cita navideña, la formación palmera de De la Fé interpretarán algunos de los temas más emblemáticos de sus carrera junto a Tito Puente, Eddie Palmieri, Hector Lavoe, Celia Cruz o Rubén Blades, entre otros. Troveros de Asieta promete ofrecer una visión actualizada del son cubano que se une en esta edición al violín del cubano para ofrecer una actuación única, en la que no faltará la improvisación y la conexión con el público.

Desde su presentación en Santa Cruz de La Palma, un 29 de diciembre de 1991, Troveros de Asieta ha venido ofreciendo un concierto anual por Navidad, siendo en el año 2000 cuando estas citas adquirieron el carácter de festival puesto que comenzaron a incluir artistas invitado, ampliando su puesta en escena y ofreciendo extensiones del festival en islas como Tenerife. A lo largo de las 25 ediciones anteriores, ha colaborado con Troveros de Asieta una amplia representación de artistas y formaciones que son los más relevantes del panorama musical canario, así como interpretes de talla nacional e internacional.

Más allá de este festival, a lo largo de sus 34 años de trayectoria, Troveros de Asieta ha dado forma a una decena de trabajos discográficos, que ha presentado por toda Canarias, España y el extranjero. De hecho, en el año 2003, la formación representó a España y Europa en el VIII Encuentro de Septetos (Festival del Son) celebrado en La Habana. Precisamente el grupo ha sido reconocido también por los expertos cubanos con el Premio Internacional Cubadisco otorgado en 2012.

A lo largo de estos años, Troveros de Asieta ha colaborado con artistas como Manolito Simonet, Alfredo Valdés Jr., Albita Rodríguez, Pancho Amat, Lucrecia, Martirio, Raimundo Amador, Sole Giménez, Braulio o Polo Ortí. Una lista a la que ahora se une también Alfredo de la Fé, quien tuvo como madrina musical a Celia Cruz, quien le regaló su primer violín, cuando tan solo tenía seis años. Desde entonces, se ha encargado de transformar la música en pura emoción en una extensa carrera en la que también ha recibido varias nominaciones a los Grammy Latinos.