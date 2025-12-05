Las 18 obras que explican el legado de Frank Gehry, el arquitecto del Guggenheim de Bilbao, muerto a los 96 años

Frank Gehry, uno de los arquitectos más influyentes del último siglo y autor de algunas de las obras más reconocibles de la arquitectura contemporánea, ha muerto a los 96 años en su casa de Santa Monica, según confirmó The New York Times. Con su fallecimiento se cierra una trayectoria marcada por edificios que cambiaron el perfil de varias ciudades. Su legado puede seguirse a través de 18 obras repartidas por el mundo.

El hito que marcó su carrera fue el Museo Guggenheim Bilbao (1997), cuya piel de titanio redefinió la relación entre arquitectura, regeneración urbana y proyección internacional. Aquel impacto, que cambió para siempre la conversación pública sobre arquitectura, reapareció años después en la Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, hoy uno de los auditorios más emblemáticos de Estados Unidos.

The Louis Vuitton Foundation art museum and cultural center, created by American architect Frank Gehry, is photographed during the inauguration of the Gehry latest creation in Paris, Monday, Oct. 20, 2014. The 100-million-euro building, with billowing glass casing and 11 gallery spaces, has been compared to an iceberg or giant sailboat and took over a decade to make.(AP Photo/Jacques Brinon) / Jacques Brinon / AP

Mucho antes, Gehry ya experimentaba en su propia vivienda de Santa Mónica, transformada en 1978 en un laboratorio de materiales y formas: la Casa Gehry. Su estilo se consolidó en el Vitra Design Museum, en Alemania, y se expandió luego por Europa con la Casa Danzante de Praga, el Weisman Art Museum de Minnesota, el DZ Bank de Berlín y la monumental Fundación Louis Vuitton de París. En España dejó dos piezas reconocibles: el Hotel Marqués de Riscal, en La Rioja, y el Peix d’Or del Puerto Olímpico de Barcelona.

AZS456 PARÍS (FRANCIA) 03/05/2016.- Vista exterior de la Fundación Louis Vuitton que exhibe la obra de arte temporal "Observatorio de la luz", del artista galo Danuel Buren, en París (Francia) hoy, 3 de mayo de 2016. El edificio, diseñado por el arquitecto Frank Gehry y formada con 3.600 piezas de cristal, está cubierta con filtros de colores para la obra de arte in situ. EFE/Jeremy Lempin. Fundación Louis Vuitton. obra de arte temporal "Observatorio de la luz" de Danuel Buren / JEREMY LEMPIN / EFE

Expansión en América

En América firmó proyectos como el rascacielos 8 Spruce Street de Nueva York, la sala Fisher Center for the Performing Arts, el Jay Pritzker Pavilion del Millennium Park de Chicago y la ampliación de la Loyola Law School de Los Ángeles. Más al sur levantó el colorido Biomuseo de Panamá, dedicado a la biodiversidad.

Su expansión internacional sumó obras como la torre Opus Hong Kong y el Dr Chau Chak Wing Building de la Universidad de Tecnología de Sídney, dos ejercicios de libertad formal que consolidaron su fama global. Su legado continúa creciendo incluso ahora, con el Guggenheim Abu Dhabi, en construcción, llamado a ser uno de los museos clave del siglo XXI.

Vista general del museo mundial de biodiversidad, el primero también firmado en América Latina por el arquitecto Frank Gehry / Alejandro Bolivar / EFE

Gehry deja 18 obras que resumen su forma de trabajar y el impacto que tuvo en la arquitectura de las últimas décadas.