Batallas físicas y psicológicas

Tal vez el suceso histórico que más veces se haya llevado a la gran pantalla sea la Segunda Guerra Mundial. Y, entre ese nutrido elenco de películas, algunas se han centrado en los denominados Juicios de Núremberg que, además de constituir una fuente de inspiración para escritores y cineastas, marcaron un antes y un después en la comprensión del propio Derecho Penal. Seguramente, la adaptación más célebre corresponde a Stanley Kramer, quien en 1961 estrenó en España una cinta con el ilustrativo título de Vencedores o vencidos (en el original, Judgment at Nuremberg). Obtuvo dos Oscars de un total de once nominaciones (mejor actor protagonista y mejor guion adaptado) y dos Globos de Oro (mejor actor dramático y mejor director). Ahora llega a las salas de proyección otra propuesta (Núremberg) que vuelve a incidir en tan singular episodio bélico.

Se hace cargo del proyecto James Vanderbilt que, si bien no posee una larga trayectoria como realizador (supone su segundo trabajo tras La verdad (2015), protagonizado por Cate Blanchett y el tristemente fallecido Robert Redford), dispone de una amplia experiencia como productor y guionista. Así, ha participado en destacados largometrajes como Zodiac, de David Fincher. En La verdad ya evidenció su interés por asuntos políticos y polémicos y, de hecho, en esta ocasión tampoco evita adentrarse en zonas oscuras y plantear abiertamente dilemas éticos relacionados con la sinrazón humana. Desde luego, atendiendo a sus dos únicas obras, se concluye que sabe narrar con la cámara y crear atmósferas realistas y absorbentes.

Durante los históricos juicios de Núremberg, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, un psiquiatra estadounidense desempeña la tarea de evaluar la salud mental de los prisioneros nazis, a fin de determinar si se consideran aptos para ser juzgados por crímenes de guerra. Para desarrollar dicha función ha de contactar con un militar alemán, mano derecha de Hitler, y librar con él una intensa batalla de ingenio y manipulación.

Estrenada en el Festival de Cine de Toronto y exhibida en el de San Sebastián, se trata de una producción notablemente construida y, aunque a mi juicio le sobra metraje, tanto la ambientación como el ritmo captan con éxito la atención del espectador. Quizá no alcance el sobresaliente, pero sin duda opta al notable y apuesta por abordar unas temáticas que, a pesar del tiempo transcurrido, mantienen su cuota de actualidad. Su visionado provoca una sensación extraña ya que, sin ofrecer nada especialmente novedoso ni atrayente desde un punto de vista narrativo ni visual, empuja a revisar determinadas etapas del pasado que aún conviene tener muy presentes.

Encabeza su destacado equipo artístico el actor Russell Crowe que, si en el aspecto físico produce cierta nostalgia de otras épocas, mantiene todavía su magnetismo frente a la cámara. Ganador de una estatuilla dorada por Gladiator y recordado gracias a las magníficas L.A. Confidential, The Insider (El dilema) o Una mente maravillosa, no consigue mejorar sus registros de antaño, pero conserva un meritorio nivel. Le acompaña el siempre inquietante Michael Shannon, caracterizado por una mirada sórdida y unos personajes habitualmente retorcidos (Animales nocturnos, La forma del agua), quien aporta su granito de arena a la tensión general del relato.

Como contrapunto figura Rami Malek, premiado asimismo con el máximo galardón de la Academia de Hollywood por dar vida a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, y encarnar al villano de la última aventura de James Bond, Sin tiempo para morir. Con él se formaba un digno triángulo que, al final, se convierte en cuadrado merced a la estupenda aportación de Richard E. Grant, curioso y exótico intérprete de Suazilandia a cargo de una filmografía inclasificable. Candidato igualmente al Oscar por ¿Podrás perdonarme algún día?, tan pronto participa en Saltburn como en La edad de la inocencia, totalmente dispares. Junto a ellos aparecen Lydia Peckham (El reino del planeta de los simios), Colin Hanks (hijo de Tom Hanks) y John Slattery (Spotlight, Destino oculto).