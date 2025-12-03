José Luis Cienfuegos, el director que hizo soñar a la cinefilia de Sevilla con un gran Festival de Cine Europeo

Entusiasta, perfeccionista, exigente, ilusionista, divertido, inteligente, valiente, provocador, visionario y a ratos indómito, un corazón blando escondido detrás de unas enormes gafas de pasta con cara de malote, José Luis Cienfuegos (Avilés, 1964) ha sido uno de los grandes programadores de festivales de cine, un hombre clave en el mapa de festivales con vocación de vanguardia y, sin duda, el director que se empeñó en hacer del Festival de Cine Europeo de Sevilla, de 2012 a 2022, la gran cita cultural con la cinefilia de la que esta ciudad, tantas veces anclada en el pasado, se sintiera orgullosa y le hiciera soñar. Este martes, repentinamente, a los 60 años, Cienfuegos ha fallecido a causa de un infarto cerebral, como informan fuentes oficiales. Será despedido en un acto laico este jueves, a las 18.30 horas, en el tanatorio de Los Arenales, en Oviedo.

A lo largo de más de tres décadas, Cienfuegos, periodista de formación, se consolidó como uno de los programadores y gestores de festivales más influyentes de España, dejando una huella duradera en el cine independiente, la cultura del festival y en la visibilidad de autores emergentes y consagrados. Desde Gijón hasta Sevilla y Valladolid, su programación tuvo siempre una impronta arriesgada: apostó por autores poco convencionales, narrativas independientes, cine europeo y global que no estaba en las grandes salas comerciales, reivindicando un lenguaje y una manera de hacer lejos del canon que marca el algoritmo.

Su apuesta constante por lo arriesgado, por voces nuevas, por diversidad estética y cultural, transformó festivales regionales, como el Festival de Gijón, que dirigió de 1995 a 2011, en citas de relevancia internacional y cambió la manera de entender estos espacios como lugares de creación cultural. Hizo lo mismo con el de Sevilla: en 2012 recogió un festival en horas bajas y lo convirtió en un punto de encuentro en el sur con la mejor cinefilia del viejo continente, esa capaz de explicar este presente tortuoso que transitamos, las heridas del pasado y ese mañana lleno de incertidumbres. Miope, su mirada al cine fue justo lo contrario: era capaz de atisbar a los creadores europeos del mañana a leguas. Una capacidad que se extendía también a la música: el Festival de Sevilla, bajo su dirección, tenía ritmo y ganas. Dejó el Festival en lo más alto y con un público amplio y fiel que esperaba el noviembre festivalero con ansia.

En apenas unos minutos desde que ha trascendido la noticia, sus amigos, allegados y la legión de profesionales con los que trabajó a lo largo de sus casi diez años en el SEFF se han cruzado mensajes de incredulidad y dolor. Deja una huella honda en los equipos con los que trabajó y un legado igualmente enorme en Sevilla de cineastas y todo ese magma de talento que mueve la industria audiovisual sevillana.

Hay una anécdota que ilustra bien el empeño que le puso a su trabajo en Sevilla y el enorme respeto que le tenía a este festival y a sus creadores y al público. En noviembre de 2020, cuando las restricciones por el Covid 19 llevaron a negro toda la programación cultural de España y los festivales tuvieron que mutar a una versión reducida y online decidió, de la mano de su equipo, tras largas horas de debate sobre la idoneidad o no de mantener la proyección en salas de las películas del certamen, que las salas de cine se mantendrían abiertas, ajustándose a las normas que impuso la pandemia. "Si el lema es 'La cultura es segura'", como clamó la industria en plena zozobra, "las películas del Festival se verán en los cines y el público llenará las salas", trasladó a los suyos apenas unas horas antes de que se levantara el telón del Lope de Vega, entonces, casa de las grandes proyecciones del SEFF. No se equivocó. La industria del cine española y europea le apoyó y aquello se convirtió en uno de los hitos de aquel aciago 2020. Con mascarillas y respetando la distancias, el mejor cine europeo se vio aquel noviembre en pantalla grande.

En las redes se acumulan a esta hora mensajes de jóvenes cineastas como Laura Hojmann, cuya carrera como directora de documentales ha crecido en paralelo a los años de dirección de Cienfuegos, periodistas especializadas como Pepa Blanes (El cine en la Ser), cronista habitual del certamen en el tiempo en que fue director. El Festival de San Sebastián lo ha despedido con enorme calidez: "Tremenda tristeza al enterarnos del fallecimiento de José Luis Cienfuegos, un referente y un querido amigo. Nuestras condolencias a su familia, amigos y todos sus compañeros de los Festivales que ha dirigido y del mundo del cine".

Gervasio Iglesias, uno de los grandes productores del cine español contemporáneo, despide también en redes a un amigo: "Compartir muchos momentos de cine con él, pero sobre todo compartir su amistad ha sido uno de los grandes regalos que me ha dado la vida".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha compartido su pésame en redes: "Lamento profundamente el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, referente absoluto del cine en nuestro país. Su labor y su visión marcaron la historia del Festival de Sevilla, al que impulsó con talento y compromiso desde 2012, y de otros grandes festivales nacionales".

El Festival de Sevilla, su casa y su obra durante 10 años, le despide "demasiado pronto". Antonio Muñoz, portavoz municipal del PSOE y alcalde en la última etapa de Cienfuegos en la capital hispalense, recuerda en redes que "llevó al Festival de Sevilla a sus cotas más altas y lo convirtió en referente del cine poco ortodoxo, de vanguardia, del cine que difícilmente se podía luego ver en otras pantallas. Su exigencia profesional dio al certamen una proyección clave que puso a Sevilla en el escaparate del cine europeo".

Del Festival de Cine Europeo de Sevilla a la Seminci

En marzo de 2023, poco antes del cambio de color político en la gestión municipal, dejó la dirección del certamen sevillano y saltó a la dirección de la Seminci, en Valladolid, uno de los más importantes festivales de toda España. Su llegada a la capital vallisoletana se entendió como una renovación del festival y en la apuesta de nuevo con fuerza por el cine de autor, equilibrando tradición y modernidad en uno de los certámenes más antiguos de toda España.

"En estos momentos de dolor la ciudad está al lado de su familia, de sus amigos, y de todos los compañeros del Festival y del mundo del cine", ha expresado el Ayuntamiento de Valladolid a través de un mensaje publicado en la red social X, del que se hace eco Europa Press. El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha señalado que Cienfuegos, en las tres ediciones que ha dirigido la "querida" Seminci, ha demostrado su capacidad para que la misma adquiriera cada vez más peso. "Era un amante de la vida y de las personas y un entusiasta, así como una persona llena de ilusión. Seminci y la ciudad de Valladolid siempre recordarán a José Luis Cienfuegos", ha apostillado.

En su currículum el nombre de Cienfuegos está ligado también organizaciones como la Academia de Cine Europeo -participando en su comité de selección de largometrajes- y de la Academia de Cine Español. También formó parte de jurados de festivales internacionales (Rotterdam, Karlovy Vary, San Sebastián, entre otros). Gracias a ello, estrechó puentes entre el cine español y el europeo enriqueciendo el panorama cultural de Sevilla, desde donde en su tiempo se logró la lectura de las nominaciones de la Academia de Cine Europeo y se celebró la gala de entrega de estos galardones en diciembre de 2018.

Descanse en paz.