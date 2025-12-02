Óbito
Muere de forma repentina el director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, a los 61 años
El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado el fallecimiento del que ha sido director del festival cinematográfico en sus tres últimas ediciones
EFE
Valladolid
El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), José Luis Cienfuegos, ha muerto este martes de forma repentina a los 61 años.
El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado el fallecimiento del que ha sido director del festival cinematográfico en sus tres últimas ediciones y que acababa de cerrar hace unas semanas la correspondiente a 2025.
- La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
- Santa Cruz tiene 50.000 metros cuadrados de suelo inutilizable porque nadie lo registró
- La hermana del asesinado por la banda de Añaza denuncia amenazas: “Son las próximas en la lista”
- La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
- Muere un ciclista arrollado por un vehículo en Tenerife
- La Aemet avisa: el fuerte viento y las lluvias continuarán este martes en Tenerife
- Chayanne vuelve a Tenerife: el artista estrena el cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026
- Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, se estrena en la Subida a Tamaimo con un Peugeot 208 Rally4