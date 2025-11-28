Literatura
Carme Riera, en el pódcast del suplemento ABRIL: "Las palabras tienen alas, nos permiten soñar, imaginar"
La escritora, que a principios de octubre publicó 'Gracias', una suerte de memorias literarias, protagoniza esta semana el episodio de 'Libros y Cosas'
María Soto
Carme Riera (Palma, 1948), Premio Nacional de las Letras y académica de la RAE, publicó a principios de octubre ‘Gracias’ (Alfaguara), un libro cuyo título responde a su palabra favorita, sin sinónimo en castellano, y que se presenta al lector como una suerte de memorias literarias en las que la autora desvela las motivaciones que durante medio siglo han alumbrado su labor como escritora.
De esta obra, profundamente personal y que abre una ventana al oficio de escribir, habla Riera con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon en el episodio de esta semana del videopodcast 'Libros y Cosas' del suplemento 'ABRIL' de Prensa Ibérica, conversación en la que se detiene en algunas de las anécdotas de lo mucho vivido a lo largo de los cincuenta años que lleva siendo una de las voces más singulares de la literatura española.
Como las "gracias" que, según confiesa, de encontrárselo ahora le daría al censor que permitió que en 1975 llegara a las librerías su novela 'Te dejo, amor, en prenda el mar', en la que relata una historia de amor lésbico (su marido temía que, de publicarse, la gente creyera que ella era lesbiana), o su devoción, desde que siendo muy niña descubrió unos preciosos versos de Rubén Darío, por las palabras, a las que ahora intenta cuidar un poco más en la RAE, institución en la que ocupa el cargo de vicedirectora.
Y es que "las palabras tienen alas, a diferencia de las imágenes, te permiten soñar, imaginar. Una palabra vale más que mil imágenes, porque te lleva muy lejos". Catedrática aún vinculada a la universidad, la enseñanza le dio de comer a Riera, ya que "en general no se puede vivir" de la escritura, y le enseñó muchas cosas, pues tenía "el enorme lujo de enseñar literatura por la mañana de otros y trabajar la mía por la tarde", algo "extraordinario" que la convirtió en la autora que hoy es.
- El ayuntamiento pide 400 euros a los vecinos y gasta un millón en el mercado
- Las obras en la pasarela de Padre Anchieta obligan a cerrar el Intercambiador de La Laguna durante dos noches
- Los tuk tuk llegan a Santa Cruz de Tenerife: esta nueva actividad turística arranca con cinco vehículos
- Estos cinco quesos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife son los mejores del mundo: estas son las cinco elaboraciones que han triunfado en los World Cheese Awards
- Un hombre en estado crítico tras bajarse de una guagua y ser atropellado por un motorista en Tenerife
- Bajas masivas de coches antiguos en La Laguna para evitar el rodaje: 3.300 vehículos fuera de la carretera
- Adiós a la okupación en Tenerife: la abogada tinerfeña Cristina Ruiz explica la práctica que ahora podrían hacer los propietarios
- La Aemet alerta de una jornada de lluvias este jueves en Tenerife