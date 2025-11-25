El Festival de Gospel celebra 20 años con 25 conciertos

El Festival de Gospel de Canarias celebra en este 2025 su vigésima edición con una programación que supera los 25 conciertos y que se desarrollará en distintos puntos de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, La Gomera, Lanzarote, La Graciosa y La Palma.

Este año, las dos grandes formaciones invitadas son Charleston Gospel Choir (que actuará en el Teatro Leal de La Laguna, los días 5, 6 y 7 de diciembre) y South Carolina Gospel Choir (Auditorio Alfredo Kraus, 13 de diciembre).

Esta XX edición el festival regresa con renovada energía y una nueva programación que volverá a llevar el mejor góspel a escenarios emblemáticos del Archipiélago. Como siempre, el encuentro combinará talento internacional y voces locales, manteniendo el espíritu abierto, inclusivo y profundamente emocional que ha definido al Gospel Canarias Fest desde sus inicios.

El góspel de los Charleston Gospel Choir, formación con cantantes extraordinariamente comunicativos, es refinado y popular, capaz de entusiasmar a cualquier público en cualquier teatro del mundo, gracias a su propuesta de Gospel & Rhythm, con esa capacidad de despertar la pasión de un auditorio que se adquiere en la práctica cotidiana de las iglesias negras de Carolina del Sur, circuito en el que los Charleston se han forjado una sólida reputación.

En Gran Canaria, el repertorio del concierto a cargo de The South Carolina Gospel Choir dirigida por el Reverendo Michael Brown, rendirá homenaje a Michael Jackson, la leyenda del pop que cambió para siempre la historia de la música. El espectáculo Michael Jackson Happy Days incluirá una selección de temas del rey del pop profundamente espirituales como Keep The Faith, algunos hits del gran cantante y clásicos del soul y del góspel.

Además de los conciertos ya referidos en el Teatro Leal y el Alfredo Kraus, la programación de este 2025 se completa con los conciertos de AttihSoul y Gwen Thomas , Naturally, The Charleston Gospel Choir, Let’s Sing Gospel Choir, Góspel Sinfónico, GSV, Volney Morgan, Canarias Gospel Chior, Canarias Teen Gospel Choir, Brigitte Emaga, Génesis de Jesús y Gwen Thomas.

A lo largo de su historia, han pasado por los escenarios del Festival de Góspel de Canarias algunas de las formaciones más emblemáticas del gospel estadounidense como Chicago Mass Choir, Mississippi Mass Choir, Harlem Gospel Choir o South Carolina Gospel Singers.