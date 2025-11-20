Una obra de Óscar Domínguez sale a subasta en Nueva York por un millón de dólares

Difícilmente se van a pagar los 5,2 millones de euros con los que se cerró la puja de La máquina de coser electrosexual (1934-1935) en la subasta celebrada en febrero de 2023 en Christie’s (Londres), pero el talento de Óscar Domínguez (1906-1957) sale hoy al mejor postor en la central neoyorquina de Sotheby’s. Y es que La machine à écrire o Le jeu de la logique (1938) se pone en el mercado en sus instalaciones de la Avenida Madison a partir de un millón de dólares.

El Cabildo no irá a la puja

Esta vez no parece que el Cabildo de Tenerife vaya a entrar en el clásico toma y daca que se origina en las operaciones de este perfil. Sí que lo estuvo hace algo más de dos años para tratar de asegurarse la vuelta de una de las obras estrellas del artista tinerfeño [La máquina de coser electrosexual] a la Isla. Entonces llegó con vida a los últimos movimientos antes de que el martillazo certificara el cambio de titularidad de la pieza más cara con la firma de uno de los referentes del surrealismo internacional. La apuesta en aquel momento fue tan grande que se llegó a retirar una importante partida económica del área de Carreteras para hacer realidad un sueño que se rompió en el último instante.

Hoy sale a subasta en Nueva York ‘La machine à écrire o Le jeu de la logique’ (1938) del artista surrealista tinerfeño Óscar Domínguez. La puja en Sotheby’s arranca en un millón de dólares. Todo parece indicar que cambiará de dueño

El creador tinerfeño pintó ‘La machine à écrire o Le jeu de la logique’ en 1938. / E.D.

Hoy no habrá representación tinerfeña, al menos una embajada oficial, para competir por una de las obras de Óscar Domínguez mejor reconocidas por la crítica. La pintura fue expuesta por primera vez en Oslo con el título Le jeu de la logique y la composición plantea al espectador una distopia: el desencuentro entre la naturaleza y el mundo de la tecnología, es decir, una cuestión vinculada con el progreso humano tantas veces tratado por el artista enterrado en el cementerio francés de Montparnasse (París).

La pieza que se va a subastar en Nueva York pertenece a la Colección Petersen y hasta ahora se podía contemplar en la galería parisina François Petit, pero antes perteneció al catálogo de Sotheby’s (Reino Unido - 1973), que precisamente la vendió nueve años después a un coleccionista que residía en la ciudad desde donde hoy buscará a un nuevo propietario (1982).

Un cuadro muy 'viajero'

La obra en cuestión es un óleo sobre lienzo (64,2 x 80,2 centímetros) que, además de haber sido expuesta en el Kunstnerforbundet de Oslo (Noruega), ha ocupado alguna de las salas del Centro Pompidou (París), el Museo Guggenheim de Nueva York o el Museo Cantini de Marsella. El cuadro se enclava cronológicamente en uno de los periodos creativos más álgidos de Óscar Domínguez.