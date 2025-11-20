Gran Canaria Singular revive el calado canario con un programa cultural entre 2025 y 2026

Gran Canaria Singular: Calando Cultura es una iniciativa que teje hilos entre distintos espacios culturales de Las Palmas de Gran Canaria para reivindicar la labor textil del calado canario. Esta técnica, símbolo de habilidad y paciencia -sobre todo en el sureste de la Isla- revive entre noviembre de 2025 y junio de 2026 con un programa de actividades que se desarrollarán entre la Biblioteca Insular, el Teatro Cuyás, el CCA Gran Canaria Centro de Cultura Audiovisual, el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) o la Casa de Colón, y que contará además con la participación del alumnado del IES Pérez Galdós y del IES de Ingenio.

«Aunque el protagonista sea ahora el calado, como labor textil tradicional, como técnica ancestral, como símbolo también de resistencia, como identidad y creatividad, también tenemos muy presente que los equipamientos culturales de la Consejería no son sólo promotores pasivos de muchas de las propuestas que diseñamos, son realmente impulsores y escenarios activos de creación y de difusión cultural», indicó la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, en relación a los escenarios donde se va a llevar a cabo este proyecto multidisciplinar.

Esta propuesta busca reconectar el calado con diferentes disciplinas artísticas actuales: literatura, teatro, danza, música o fotografía, todo ello mediante conciertos, exposiciones, talleres, representaciones, proyecciones, conferencias, performance, lectura de poemas, ferias o formaciones en las aulas, con gran parte de la programación concentrada en el mes de junio del año que viene.

Primera actividad

Tramar la memoria será la primera de estas actividades, un taller impartido por la artista Cristina Ortega en el CAAM, dirigido al alumnado del Bachillerato de Dibujo Artístico, que tendrá lugar desde el lunes 24 de noviembre al viernes 28. Las cinco sesiones proponen una experiencia colectiva de creación a través del bordado como expresión artística, para que los estudiantes tengan la posibilidad de reflexionar sobre el territorio y la identidad.

Los objetivos que persigue son revalorizar el calado como patrimonio artístico y cultural, vincular la práctica textil con la creación contemporánea y fomentar el trabajo y la reflexión colectiva, además de crear una obra colectiva final que sirva de símbolo de la memoria y la comunidad y que integre el arte textil dentro de la educación artística.

Los institutos

A partir de noviembre y durante todo el curso, el IES Ingenio desarrollará, a través de diferentes actividades, material artístico relacionado con el calado que verá la luz en junio en la Biblioteca Insular a través de una exposición que visitará, posteriormente, otros museos de la Isla como la Casa-Museo Tomás Morales o la Casa-Museo León y Castillo.

«El calado es un elemento que dialoga con el arte. Buscamos la mirada fresca que puede aportar un alumnado joven en la difusión del calado. La idea es que esto trascienda para devolver a la sociedad lo que se trabaja de puertas para dentro en los centros educativos», indicó la directora de este instituto, Paqui Muñoz Ojeda.

Por otro lado, el IES Pérez Galdós de la capital grancanaria elaborará, en primer lugar, una serie de poemas y microrrelatos inspirados en el calado con el objetivo de difundirlos a través de publicaciones y recitales y llevarán a cabo dos montajes teatrales.

El director de este centro, Vicente Ramírez, defendió la «imagen metafórica del alado como un elemento muy identificador de la cultura canaria», en tanto que promueve el «construir, encajar, convivir». «Crea una imagen que el alumnado puede aprovechar para crear sus propias propuestas», expresó, además de añadir que esta propuesta es una oportunidad de «dar a conocer a las nuevas generaciones la labor de esas mujeres que han llevado a cabo la práctica del calado, que es una manifestación artística».

Más actividades

La siguiente actividad tendrá lugar entre los días 9 y 13 de febrero de 2026, y consistirá en un taller de fotografía estenopeica que busca introducir al alumnado de Bachillerato en los fundamentos de la fotografía analógica artesanal mediante la construcción y el uso de cámaras hechas con materiales reciclados.

Tras esta propuesta, habrá que esperar hasta el mes de junio, ya que será entre los días 15 y 20 de este mes cuando tendrán lugar el grueso de actividades de Gran Canaria Singular. Así, durante esta semana, se contará con las actuaciones de Madrelagua y la banda Makanegra, la Agrupación Folclórica Coros y Danzas de Ingenio, la Banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, Rockmero y Los detergentes, Carmelo Sánchez o Gum-Berro.

En el Teatro Cuyás tendrán lugar dos ponencias además de la performance interdisciplinar Hilos de Mujer, con las actrices Paky Suárez, Tania Rodríguez y Natividad Santana. Asimismo, el CCA Gran Canaria Centro de Cultura Audiovisual acogerá la proyección del documental El arte del calado y la Casa de Colón tendrá entre sus muros la exposición sobre el calado comisariada por Ramón Gil.