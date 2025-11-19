Haydée, la gran promesa de la gastronomía en Canarias

El restaurante Haydée, del chef Víctor Suárez, ha sido reconocido con el premio T de Oro al mejor proyecto gastronómico de Canarias. Se trata de un reconocimiento, otorgado el pasado lunes por Tapas Magazine, que distingue a las propuestas más prometedores de cada comunidad, apoyando así el talento emergente.

El galardón se ha convertido en premonitorio de las Estrella Michelin, pues en otras ediciones la mayoría de premiados ha conseguido la gran distinción semanas después. De hecho, para muchos cocineros son el principio de una trayectoria de reconocimientos.

En su cuarta edición, los premios han vuelto a distinguir a 17 restaurantes, uno por cada comunidad autónoma, con un valor destacado en el panorama gastronómico. El encuentro, que ha tenido lugar en el Palacio Neptuno (Madrid), ha sido conducido por la presentadora y actriz, Marta Flich y reunió a referentes de la gastronomía, la cultura, la empresa y sociedad, así como nombres reconocidos del ámbito digital, Lucía Pombo, Madame de Rosa, Susana Molina, Lara Tronti, Javier Gallardo, Lucho RK, L’haine, Iban García o Luc Loren, entre otros.

En el Archipiélago, Haydée ha sido el gran vencedor. Con este restaurante, situado en un lujoso espacio perteneciente al hotel Gran Tacande de Costa Adeje, Víctor Suárez ha vuelto a poner en marcha a ese Haydée que cerró en 2024 en la Orotava. Un movimiento que le costó la Estrella Michelin. Su amor por Canarias –especialmente por su isla natal, La Gomera– se ha incrementado con una cocina que profundiza en sus tradiciones, sus productos y productores únicos que aumentan la riqueza de la despensa y la creatividad del proyecto.

Suárez inició sus andaduras en la cocina en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, en 2009. Poco después, conoció a Ferran Adrià en el restaurante La Alquería (Hacienda Benazuza-elBulli Hotel, Sevilla) y a Martín Berasategui, con el que volvería a la Isla para trabajar como jefe de partida de diferentes áreas en el restaurante MB, en el Hotel Ritz Carlton Abama. El gomero se marchó de nuevo a la Península para volver de manera definitiva en 2015 para, un año después, poner en marcha gran proyecto personal y creativo, Haydée. Hoy en día también lidera el restaurante Chicha Morada, de inspiración peruana, en Puerto de la Cruz.