Tras el éxito de su concierto en Tenerife, Morat anuncia gira por España en 2026

Tras el éxito de su concierto en Tenerife, la exitosa banda colombiana Morat se prepara para el que será el tour más ambicioso de su carrera, que pisará España en octubre de 2026.

El ‘YA ES MAÑANA TOUR’, con el que presentarán su último álbum, ‘YA ES MAÑANA’, les llevará a algunos recintos más importantes del país para presentar sus nuevas canciones y repasar los numerosísimos éxitos de una carrera que ya es historia de la música pop en español y que no parece tener techo.

No en vano, su último disco está siendo uno de los trabajos más exitosos. En las últimas semanas han ganado nada menos que el Latin GRAMMY a Mejor Álbum Pop Rock, así como el premio a Mejor Grupo en Directo en Los 40 Music Awards.

Sus álbumes -desde aquel primer ‘Sobre El Amor y Sus Efectos Secundarios’, hasta el último ‘YA ES MAÑANA’, pasando por el multiplatino ‘Balas Perdidas’- han marcado los últimos diez años a varias generaciones que han hecho de las canciones de Morat la banda sonora de su vida para enamorarse, reír y llorar.

Morat se embarca en esta aventura de la mano de Iglesias Enteratainment, con quienes ya se alió para su increíble show en Tenerife de este año. El ‘YA ES MAÑANA TOUR’ pondrá banda sonora al otoño de 2026 en nuestro país, con casi una decena de conciertos en todo el territorio nacional.

Sueño cumplido

La aventura de un grupo de amigos de Bogotá ha terminado siendo un sueño cumplido, y su segunda casa está en España. Aquí llenaron el Estadio Metropolitano en junio de 2024 y aquí han vivido algunas de las páginas más importantes de su historia. En 2026 abrirán un nuevo capítulo a su paso por España visitando recintos como el Movistar Arena de Madrid, el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Roig Arena de Valencia y muchos otros enclaves donde convocarán a decenas de miles de personas a la fiesta de su música.