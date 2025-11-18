Pere Navarro, músico y compositor de jazz: "Estar con Rels B es como jugar en el Barça"

El músico de Ibiza Pere Navarro acaba de recibir un premio Enderrock al mejor disco de jazz por su doble álbum Quintessential (Rhythm&Blues, 2025), un trabajo que publicó el pasado mes de febrero y que ha presentado estos días en el club Pizza Express de Londres. Compositor y productor, toca la trompeta, el piano y forma parte de la banda que ha acompañado al mallorquín Rels B [Daniel Heredia] en su gira por Latinoamérica. También irá con él a Estados Unidos el próximo año: “Estar con Dani es como jugar en el Barça”, comenta. Estos meses aprovecha para avanzar en un nuevo disco y, al mismo tiempo, seguir adelante con una colaboración con el productor Kiko Navarro que tiene que ver más con la música de club y la electrónica y que espera lanzar también en 2026. “Me gustan los retos, si no, me estanco”, afirma sobre los proyectos en los que está inmerso.

Pere Navarro, en el estudio de Kiko Navarro, donde trabajan en una canción que lanzarán en 2026. / B.RAMON

Desde su formación musical en el conservatorio a todo lo que ha ido descubriendo gracias a amigos y familiares es lo que intenta aplicar en sus composiciones, por lo que considera que su música "es una miscelánea" de todo lo que le gusta. El punto de partida es la improvisación, el jazz, pero a partir de ahí se abre a otros estilos, especialmente los de origen afroamericano: el funky, R&B, gospel, soul, house, pero también lo clásica y la electrónica, como es el caso del tema que está produciendo junto a Kiko Navarro. Se trata de una canción en la que incorpora voz, una cantante, letra, por lo que es “una historia más recitada”.

Fue otro músico y productor ibicenco, Omar Alcaide, quien le propuso colaborar en el último disco de Rels B, en un tema que les faltaba por cerrar. Ya había participado en Balearico y la nueva canción era Que todo siga igual, o que vaya mejor, para la que trabajó en una melodía que pudiera tocarse a piano y trompeta. “Dani tenía una letra bastante clara, quería hablar sobre la noche de San Juan, sobre el concepto de la noche más larga del año y todo el tema de los foguerons, de pasar la noche en la playa y todo eso. Y fue muy orgánico”, recuerda de ese trabajo. Al mallorquín le gustó el resultado y Navarro acabó formando parte de la banda que se formó para acompañarle en A New Star World Tour y en el concierto en Son Moix del pasado mes de junio. A finales de enero viajarán a Estados Unidos y el final de gira será el próximo 4 de julio en el Estadio Metropolitano de Madrid.

El músico prepara un nuevo disco y volverá a irse de gira con Rels B. / B.RAMON

Con tres discos publicados, Perenne, Live in Madrid y el recientemente premiado Quintessential, en plena promoción, la propuesta de integrarse en la banda de Rels B le supuso “un momento de conflicto”, porque se cuestionó si eso implicaba renunciar a su marca personal, “pero era algo que añoraba un poco, el hecho de estar de gira, esta parte de la adrenalina”. Además, tiene claro que “estar con Dani es como jugar con el Barça, es lo mejor que hay, desde el tour manager a todo lo que hay detrás, es lo mejor que hay en el país, como mínimo”. Fueron cinco semanas en las que se sintió cómodo y en la que le pusieron todas las facilidades. “Valoro mucho esto, porque si se me reconoce ahora con premios es gracias a que he podido hacer muchas otras cosas”, añade. “Es espectacular poder un día estar tocando para un proyecto de música más urbana ante 20.000 personas en México y al día siguiente en un garito de jazz con 20 personas y otro en una sesión de DJ para un club a las tres de la mañana y poder hacer un solo de trompeta introduciendo a esa gente este sonido”, reflexiona sobre su vida profesional.

Para su próximo disco, del que todavía no ha decidido qué extensión tendrá, ha recuperado canciones que tenía terminadas, pero que no encajaron en sus anteriores álbumes. “Me siento superafortunado de estar en este momento con cosas tan diferentes que me alimentan”, comenta.