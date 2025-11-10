Stella Tack: "Los subgéneros como la fantasía oscura o el 'romantasy' siempre funcionan en olas, como las modas"

Stella Tack (Münster, Alemania, 1995) comenzó a publicar romances a los veinte años y pronto se convirtió en una de las autoras más populares de su país. En 2021 decidió dar un giro a su carrera y apostar por la fantasía, un género que siempre la había fascinado pero que aún no había explorado profesionalmente. El resultado fue 'Black Bird Academy', una trilogía que el sello Inlov ha traducido al castellano y que no solo se ha consolidado entre los títulos más vendidos del género, sino que también se ha convertido en el mayor éxito de la editorial.

Con motivo de la publicación del último volumen en España, Tack ha visitado por primera vez Barcelona para participar en el Festival 42 de géneros fantásticos, donde ha sido una de las autoras más esperadas por el público joven.

'Black Bird Academy' nace de una crisis que tuvo, ¿cómo fue dar el salto a la fantasía después de varias novelas románticas?

Empecé siendo autora de fantasía, en realidad. Pero mi primer 'bestseller', a los 21 o 22 años, fue una novela romántica. Y mi editor me dijo que continuara escribiendo del género porque se hicieron muy populares. Yo disfrutaba mucho escribiéndolos, pero siempre fui más de fantasía. Por eso, cuando me llamaron a posteriori unos editores que querían algo más 'dark academia', sentí tanto alivio por poder escribir una cosa distinta, más sangrienta, fresca, traviesa y hasta un poco kitsch. Me alegré porque era un cambio que necesitaba también a nivel personal.

Con la trilogía 'dark academia' ha conseguido también llegar a un público diferente y más extenso.

Sí. Me convertí también en una autora más adulta, y mis lectores también lo son. Al principio eran solo mujeres, sobre todo jóvenes, y ahora cada vez más la cosa va variando. También fue para mí un buen cambio porque creo que me ayudó muchísimo a mejorar mi marca como autora. Y 'Black Bird Academy' creo que fue el libro que, a nivel internacional, me consiguió un nombre mayor. He tenido otros libros que se han internacionalizado, pero este es sin duda el más grande. Y me alegro mucho de haberlo escrito.

¿Influyó un poco que ahora el fenómeno de la 'dark academia', incluso el 'romantasy', está en auge en Europa?

Al final no se trata de un fenómeno nuevo. Hace dos años yo ya había escrito un 'dark academia' que solo tenía un entorno universitario. El nombre lo heredamos de Estados Unidos, pero si nos fijamos en otros títulos conocidos como Harry Potter, por ejemplo, también estaríamos hablando de un 'dark academia'. Estas cosas siempre funcionan en olas, como las modas. Y los agentes leyeron mi novela, que era para un público 'young adult', y vieron que tenía potencial para escribir en este género. Apostaron por mí y funcionó.

¿Las redes sociales han tenido un papel fundamental para este auge?

Fue una cuestión de estar ahí en el momento adecuado. Y tuvimos mucha suerte que en TikTok por ejemplo se promocionaran novelas así. Sin embargo, también las modas pasan más rápido con las redes sociales: vivimos momentos álgidos (en el caso de Alemania fueron dos años de auge), luego llegó Sarah J. Maas y Rebecca Yarros para hacer que la moda pasara a los dragones... y así con todo. Pero sí. Tuvimos mucha suerte de que el editor tuviera este buen ojo para el 'dark academia'. Fue una combinación de suerte y de anticiparse al mercado.

En la novela, los protagonistas son demonios, exorcistas y humanos. La crítica lo asocia bastante a 'Cazadores de Sombras' de Cassandra Clare. ¿Lo tuvo entre sus referentes a la hora de desarrollar las novelas?

Creo que lo que más me influyó fue que soy muy fan del anime y del manga. Vi un anime llamado 'Blue Exorcist' que me encantó y siempre quise de una forma que se transmitiera cómo era verlo. Podría ser una combinación entre este, 'Supernatural' y 'Buffy'. Y, aunque mucha gente me dice que les recuerda a 'Cazadores de sombras', yo intenté evitarlo a toda costa, porque para mí era muy importante crear una versión adulta con los exorcistas como eje principal. Aun así, entiendo la comparación.

En la voz narrativa, uno de los aspectos que destaca es la ironía y el humor que usa. ¿Cómo trabajó esa ironía dentro del 'dark academia' para que encaje sin desentonar?

En Alemania se me conoce por escribir literatura romántica divertida. Siempre escribo con mucho humor, y esta es la reputación que tengo allí, porque no hay muchos autores capaces de combinarlo de esta manera. Es algo que incluyo en todos los libros, y quiero que la gente pueda ver desde la primera página que lo he escrito yo. Y al final, cuando tienes un mundo de fantasía tan oscuro, todo puede volverse muy deprimente. Pero cuando de repente metes un chiste sobre lo deprimente que es todo, el libro mejora un 50%. Por eso siempre tendré humor en mis libros.

Se ve un claro empoderamiento femenino de la protagonista, algo que cada vez es más frecuente en el género fantástico. ¿Era algo que quería transmitir?

Cuando creé a Leaf, no quería que fuera la típica heroína que no sabe hacer nada y de repente blande una espada como si nada. Para mí siempre fue importante que ella tuviera problemas para ser quien tiene que ser. Al final, era importante que no solo se quedara con un chico y fuera feliz por eso, sino que descubriera quién es. Es un mensaje muy positivo: centrarse en una misma, ser tu propia heroína.

¿Qué significa para usted el éxito? ¿Cree que lo ha conseguido con esta trilogía?

El éxito es algo que cambia con el tiempo. Siempre supe que quería hacer algo maravilloso, y el primer paso para lograrlo fue escribir fantasía. Luego vino escribir un libro y terminarlo, después conseguir un agente… Empecé con 20 años; ahora tengo 30, estoy casada, tengo una casa, dos hijos y he publicado doce 'bestsellers'. 'Black Bird Academy' se está volviendo internacional, y el siguiente paso es compartir mi trabajo con lectores de otros países, hablar con ellos y conocer sus opiniones. Eso me hace crecer, tanto como escritora como persona.

¿Con qué espera que se queden los lectores con esta trilogía y de usted como autora?

Para mí para lo más importante es que los lectores se lo pasen bien. Hay un debate sobre lo que "debe ser" la literatura, pero los libros que más me marcaron fueron los que me hicieron reír y mantener la realidad al margen. Hay muchos jóvenes que me dicen: "Leí tus libros a los 13 años y me cambió". Eso es lo que quiero con todos los libros. Cuando terminen, espero que miren atrás, sonrían y digan: "Me lo he pasado genial con este libro". Eso es lo único que quiero conseguir.