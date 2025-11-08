Pedro Zerolo, un legado inmortal

El Espacio Cultural CajaCanarias acogió un homenaje a la figura del tinerfeño Pedro Zerolo. El motivo: este año se cumple el décimo aniversario de su fallecimiento. El objetivo: agradecer y reivindicar su ejemplo de «compromiso, valentía y humanidad», recordando su lucha constante por una sociedad más justa y plural. Su legado sigue vivo, no solo a través de los revolucionarios cambios sociales que logró introducir, sino también entre todos los que le conocieron, tal y como quedó claro ayer.

El acto arrancó con un emotivo vídeo con instantáneas familiares e imágenes de su extensa trayectoria como político y activista, con música de la también canaria Rosana. La velada contó con la presencia de familiares y amigos y estuvo aderezada con música y poesía en recuerdo a sus elevados gustos culturales. Su hermana, Concepción González Zerolo, ejerció de portavoz de su familia y evocó los «recuerdos luminosos» que conserva de él. Destacó la influencia que su tierra, el Archipiélago, tuvo en su forma de ver el mundo. «La semilla de la lucha de Pedro germinó en Canarias, fue desde esta cuna de mestizaje y diversidad desde donde nutrió la pasión que luego le llevaría a cambiar las leyes y las conciencias de toda España».

La presidenta de la Fundación CajaCanarias, Margarita Ramos, abrió el turno de intervenciones asegurando que es «un honor y un motivo de profunda emoción rendir homenaje a una vida y trabajo que han dejado una huella indeleble en la sociedad». Recordó, por ejemplo, su «incansable lucha» en defensa de los derechos humanos y destacó que logró cambiar el curso de la historia del país. «Fue, además, reflejo de la libertad y la igualdad» y una figura esencial en la defensa del colectivo Lgtbiq+. Ramos también le definió como una «voz clara y firme» y aseguró que su trabajo fue «esencial» porque consiguió equiparar derechos en una de las instituciones «más clásicas» dentro del ámbito del derecho civil: la definición de matrimonio y familia.

Pasión Vega, acompañada al piano por Jacobo de Miguel Bueres, interpretó canciones que fueron especiales para el homenajeado, como el bolero Piensa en mí, que emocionó a todos los asistentes. La escritora palmera Elsa López también recitó poemas en su recuerdo.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Pedro Zerolo, Luisa Estévez, tildó a Zerolo como un «pionero de los derechos civiles» y un luchador contra la discriminación. «Era un hombre socialista, republicano y laico», continuó. «Trabajó siempre con el activismo y despreciaba la violencia, hablaba de amor, afecto y felicidad». Su compromiso, además del matrimonio igualitario, se extendió a causas como el feminismo, el pueblo gitano, la sanidad sexual o la ley de identidad de género y de igualdad de trato, entre otros importantes asuntos. «En este momento histórico de avance de la extrema derecha, tenemos el deber de seguir adelante con su legado», concluyó.

El homenaje incluyó un breve coloquio sobre la figura de Zerolo con la participación de Estévez; del director ejecutivo de la Fundación Pedro Zerolo, Miquel A. Fernández; y de la periodista tinerfeña Verónica Martín. Hablaron de su forma de expresarse, de su liderazgo y de la importancia que le daba a temas como la memoria histórica y a «mantener el relato» como defensa frente a los extremismos, siempre al acecho.

Fernández explicó cómo el activismo les unió durante años y que, por ese motivo, ha escrito un libro en torno a su figura: Pedro Zerolo. Vida y legado de un pionero por los derechos civiles. Martín recordó cómo era la labor informativa en una época «apasionante» que concluyó con la aprobación de la ley del matrimonio igualitario. «El colectivo pasó a ser un agente político con un líder, como Zerolo, que te convencía y con el que empatizabas», celebró.

Al coloquio se unió, por sorpresa, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, que dijo de Zerolo que fue «una de esas personas que hacen historia por su liderazgo y energía contagiosa». «Los avances en igualdad le deben muchísimo a este canario universal, y la ola de agradecimiento por su legado, estoy seguro, no va a parar de crecer».