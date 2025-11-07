Literatura
Pedro Mairal, en el pódcast del suplemento ABRIL: "Un día, mi niña me ordenó mi biblioteca y no podía encontrar nada"
El escritor argentino, que regresa a las librerías españolas con la novela 'Los nuevos', protagoniza esta semana un nuevo episodio de 'Libros y Cosas'
María Soto
El escritor Pedro Mairal (Buenos Aires, 1970) vuelve a las librerías españolas con 'Los nuevos', su regreso a la novela desde la aclamada 'La uruguaya'. Una gran noticia que Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon celebran invitando al autor argentino al episodio de esta semana 'Libros y Cosas', el videopodcast del suplemento 'ABRIL' de Prensa Ibérica.
Durante la conversación, celebrada en Madrid, animada y muy entretenida, Mairal profundiza en la historia de 'Los nuevos', donde retrata, de forma conmovedora, el siempre difícil paso de la adolescencia a la edad adulta. El autor habla, también, de en qué momento de su vida, como escritor, se encuentra, del rol que en ella tiene la literatura, de filias y fobias narrativas y hasta del modo en el que ordena su librería.
Una charla que dio pie a la siguiente anécdota, que refleja el tono distendido del ambiente: “¿Sabés qué? Un día, mi niña, que ahora tiene doce, faltó a la escuela y, cuando yo volví a la noche, me había ordenado toda mi biblioteca por colores, cromática. Era divinamente hermosa, pero no podía encontrar nada. Y lo tuve así como seis meses, ahí está mi amor de padre. Era muy linda, incluso para hacer los ‘zooms’, yo daba clase por Zoom y quedaba como de Instagram, porque, además, tiene muy buen ojo con las gradaciones de los amarillos y, entonces, ahí entraban las ediciones de Anagrama... Y, después, le dije: está buenísimo lo que hiciste, pero no encuentro nada, no es práctico. Al final, me ayudó e hicimos un reordenamiento alfabético”.
