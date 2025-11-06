El Círculo de Bellas Artes premia a Helena Romero y Octavio Zaya

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife celebró este jueves en su sede social de la calle Castillo el acto oficial de entrega del Premio Círculo de Bellas Artes de Tenerife, que en esta ocasión se concedió por partida doble: a Helena Romero, a título póstumo, quien fuera directora de la compañía Helena Turbo Teatro, y a Octavio Zaya, comisario independiente y escritor de arte.

Esta distinción, la principal que otorga la mencionada institución privada artístico-cultural, reconoce así las trayectorias profesionales de las citadas personas, en el primer caso, con el premio del año 2023, y en el segundo, con el correspondiente a 2024.

La primera distinción –correspondiente a 2023– fue recibida por el hijo de Helena Romero, Javier Monge, que fue el encargado de trasladar al público asistente unas palabras sobre los valores de su fallecida madre. La segunda, correspondiente a 2024, por Octavio Zaya, en este caso con aportaciones sobre su figura a cargo de Sergio Rubira, director artístico de TEA Tenerife Espacio de las Artes.

En esta celebración tan emotiva, estuvieron presentes el presidente del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, Pepe Valladares; integrantes de la junta directiva; representantes de administraciones; de la Fundación CajaCanarias; familiares y amigos.