Música
Álex Ubago anuncia siete conciertos en España en la gira del 25 aniversario de '¿Qué pides tú?'
Barcelona, Sevilla, Bilbao, Madrid, La Coruña, Valencia y San Sebastián serán las ciudades por las que pase
Las entradas de la gira por España saldrán a la venta este jueves a las 12:00 horas
EFE
El cantante donostiarra Álex Ubago ha anunciado siete fechas en España en su gira mundial del 25 aniversario del disco '¿Qué pides tú?', que arrancará en Barcelona el 17 de septiembre y recorrerá además Sevilla, Bilbao, Madrid, La Coruña, Valencia y San Sebastián.
En sus redes sociales, el artista ha anunciado que abrirá gira en el Palau de la Música de Barcelona, al que seguirán el Teatro Campos en Bilbao el 24 de septiembre, el Cartuja Cite Box en Sevilla el 26, La Riviera de Madrid el 4 de noviembre, el Teatro Colón de A Coruña el 28 de noviembre y el Roig Arena en Valencia el 10 de diciembre.
Por el momento no se han concretado la fecha y escenario del concierto en San Sebastián, que se dará a conocer próximamente.
Además de los conciertos en España, la gira se abrirá el próximo sábado en Munich (Alemania), y estará en diferentes escenarios europeos, además de saltar en febrero a Estados Unidos y México.
'¿Qué pides tú?' fue lanzado al mercado por el sello discográfico WEA Latina el 25 de septiembre de 2001 en España, y el 1 de abril de 2003 se lanzó una edición especial con DVD, que incluía tres temas interpretados en acústico y cinco videoclips.
Ese mismo año se lanzó una segunda edición especial en forma de cedé-libro titulado '21 meses, una semana y dos días' que incluía el disco original y un segundo cedé con cinco temas adicionales y seis videoclips. De este álbum se desprende el éxito 'Sin miedo a nada'.
Las entradas de la gira por España saldrán a la venta este jueves a las 12:00 horas, salvo las de las dos conciertos de las ciudades vascas.
