Avistamiento efímero
Rosalía publica por sorpresa ‘Reliquia’, segundo adelanto de ‘Lux’, y lo retira 50 minutos después
Un error logístico permite la divulgación breve, en las plataformas, de la canción que releva a ‘Berghain’ en el camino al nuevo álbum de la cantante, que saldrá este viernes
Jordi Bianciotto
Rosalía no deja de sorprendernos, y siguiendo la pauta del goteo constante de novedades, este martes por la tarde se publicó sin previo aviso un segundo adelanto de su cuarto álbum, ‘Lux’, si bien desapareció de las plataformas unos 50 minutos después. Suficiente, eso sí, para que los fans más atentos y con buenos reflejos pudieran escucharla.
Se trata de ‘Reliquia’, una canción en la que Rosalía canta, como en ‘Berghain’, envuelta en las vigorosas cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Londres, jugando con el contraste balsámico del piano y con una violenta disrupción electrónica como punto final. En la letra, la vemos dando la vuelta al mundo y asociando una veintena de lugares a diversas incidencias personales: “Perdí mi lengua en París, mi tiempo en L. A. / Los heels en Milán, la sonrisa en UK”... A España le reserva una suerte dispar: “Crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona”, proclama, y experimentó “un mal amor en Madrid”, así como “el arte en Graná”.
La ‘reliquia’ no es otra que su entrega emocional, su órgano más frágil: “Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy / Coge un trozo de mí, quédatelo pa’ cuando no esté / Seré tu reliquia”, canta con sentimiento en el estribillo, más marcado e incisivo que el de ‘Berghain’, y de una naturaleza más pop, más allá del embalaje sinfónico. La electrónica irrumpe en el trayecto a través de acentos rítmicos y se desata en el clímax, después de la rotunda afirmación final (“Mas eterno y bravo, la eterna canción / Ni tiene salida ni tiene mi perdón”), en una implosión de ruido y descontrol maquinal ‘glitch’ con ecos de caos.
Conocida el aura espiritual de 'Lux', álbum que saldrá este viernes, esta publicación efímera de 'Reliquia' bien puede interpretarse como una epifanía mariana, aparición sobrenatural para poner a prueba la fe de los devotos. Todo apunta, no obstante, a un error técnico en la cadena industrial del nuevo disco de Rosalía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet advierte que Canarias pasará del calor intenso al tiempo otoñal en solo unos días
- La Mareta, el charco del tamaño del Heliodoro que cambiará el litoral de Añaza
- Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
- Hace 30 años los recoveros salvaron la Recova: hoy el mercado de Santa Cruz está en auge
- Retiran cuatro tiendas de campaña en las calles de Santa Cruz de Tenerife
- El Cabildo pone en venta por 10 millones bitcoins que compró por 10.000 euros
- Adiós a esperar la guagua bajo el sol y la lluvia: una campaña rehabilitará 2.251 paradas en Tenerife
- La inauguración de las nuevas urgencias de La Candelaria ya tiene fecha: el nuevo edificio abrirá sus puertas a finales de noviembre