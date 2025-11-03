Óbito
Muere la actriz Diane Ladd, tres veces nominada a los Oscar
La madre de la oscarizada Laura Dern falleció a las afueras de Los Ángeles a los 89 años
EFE
La prolífica actriz Diane Ladd, tres veces nominada a los Oscar y madre de la oscarizada Laura Dern, falleció este lunes a las afueras de Los Ángeles a los 89 años de edad.
Ladd fue reconocida con nominaciones por sus interpretaciones en “Alice Doesn’t Live Here Anymore”, de Martin Scorsese; “Wild at Heart”, de David Lynch; y “Rambling Rose”, de Martha Coolidge.
Su hija, la también actriz y ganadora del Óscar Laura Dern, confirmó el fallecimiento de su madre en un emotivo comunicado: "Mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre falleció esta mañana conmigo a su lado en su casa de Ojai, California".
"Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que uno podría imaginar. Tuvimos la bendición de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles", añadió Dern.
Ladd tuvo una extensa carrera en Hollywood de más de seis décadas y fue reconocida por su capacidad de interpretar a mujeres de fuerte carácter y por ser reconocida por su trabajo por los grandes de la dirección cinematográfica de la industria.
- Álvaro Cervera destaca a uno de sus jugadores: 'Ha estado sensacional
- Hace 30 años los recoveros salvaron la Recova: hoy el mercado de Santa Cruz está en auge
- Una persona afectada y cinco vehículos quemados en un incendio en Tenerife
- Leiva recuerda sus paseos por Tabaiba en su concierto en Tenerife: 'Hacía mucho que no veníamos por aquí
- Luis Maya 'El Medusa': «La gente me daba dinero en la calle por penita»
- La Laguna sabe a Zulay: así será su nuevo local en pleno casco histórico
- El Canarias sigue invicto tras un sufrido triunfo
- Una treintena de vestigios franquistas permanecen en las calles de La Laguna