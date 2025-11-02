Leiva recuerda sus paseos por Tabaiba en su concierto en Tenerife: "Hacía mucho que no veníamos por aquí"

Cerca de 8.000 tinerfeños disfrutaron este sábado en los aparcamientos del Palmetum junto a uno de los artistas más queridos del panorama musical español. Casi puntual –solo se retrasó cinco minutos– a su cita con Santa Cruz de Tenerife, Leiva se hizo gigante desde los primeros acordes de Bajo Presión, canción con la que inició su concierto. De este primer éxito saltó a La lluvia en los zapatos casi sin dejar respirar al público, que lo recibió con una gran ovación. «Hacía tiempo que no estábamos por aquí y en la puta vida habíamos metido tanta gente», confesó el artista, quien además se acordó de todo el tiempo que ha pasado en Tabaiba paseando junto a su hermano.

José Miguel Conejo (Madrid, 1980) no defraudó. Su voz, al mezclarse con sus letras, emocionó a todo el recinto. El que fuera el primer músico en conseguir dos goyas a mejor canción original fue fiel a la letra de uno de sus grandes éxitos y se entregó a sus fans como si ya no se jugara nada, como si fuera a morir mañana. «Venimos de tocar en salas pequeñas, valoramos mucho lo que significa pagar una entrada; trataremos de estar a la altura», destacó.

La cuenta atrás apareció en la pantalla sobre las 20:55 horas para avisar al público de que restaban exactos diez minutos para que arrancara la acción. Una vez concluido el tres, dos, uno final, la luz se apagó para dar paso a la guitarra. «Todo el mundo canta muy fuerte, Tenerife», fueron las primeras palabras que pronunció sobre el escenario tras más de cuatro canciones sin pausa.

Un público entregado

El reloj apenas marcaba las 19:30 horas y el goteo de personas ya era constante. Para las 21:00, momento en el que el madrileño pisó el escenario, ya se había convertido en una marea. Los asistentes aprovecharon el festivo dedicado a Todos los Santos –que este año cayó sábado– para deleitarse con una buena dosis de música. Entre los entregados espectadores hubo quien personalizó camisas para la ocasión y quien lució un gorro similar al que caracteriza al artista. Otros –los más peques– disfrutaban junto a sus padres, de los que heredaron el gusto musical. Fuera como fuese, todos tenían un propósito común: corear junto al artista los éxitos que han marcado su trayectoria. De hecho, en Vis a Vis, Leiva pidió que dejaran a un lado el teléfono y, en completo silencio, disfrutaran de la melodía.

La actuación de anoche en la zona de aparcamientos del Palmetum, en la capital chicharrera, fue la segunda y última parada de su gira Gigante, un tour que comparte nombre con su nuevo disco. Tras cantar el pasado viernes en la Plaza de la Música Jerónimo Saavedra, en Las Palmas de Gran Canaria, el intérprete llegó a Santa Cruz para poner el broche de oro, con más público que la noche anterior.

No venía desde 2022

Leiva no visitaba las Islas desde mayo de 2022. En esta ocasión, el artista, que acumula más de 2,3 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify, presentó Gigante, su sexto álbum en solitario que fue grabado entre Madrid y Texas y masterizado en Nashville. Durante las dos horas de evento, también tuvo tiempo para rememorar algunos de sus clásicos como Terriblemente Cruel (2014) y Como si fueras a morir mañana.

En 1999, formó junto a Rubén Pozo la banda de pop rock Pereza, con la que grabó seis discos hasta su separación en 2011. Tras la disolución del grupo, inició una carrera como solista de rock alternativo, en la que lleva seis discos de estudio y un directo, titulado Madrid Nuclear. Su último trabajo, Gigante, salió a la venta el 4 de abril de este mismo año.

Con más de 15 años de trayectoria y un legado que ha marcado la música española, Leiva se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes del panorama nacional. Ha vendido millones de discos, agotado entradas en grandes recintos y ha sido galardonado con reconocimientos como Premios 40 Principales y MTV Europe Music Awards.