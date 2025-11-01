Tenerife recibe el fenómeno mundial Love the 90’s

Love the 90’s es el mayor festival dedicado a la década de los noventa a nivel mundial. El público disfruta de lo mejor del dance, del pop/rock y los hits del verano de aquellos maravillosos años. El festival permite al público revivir la música de una etapa muy especial donde se dieron grandes hits que han perdurado a lo largo de los años. Miles de espectadores se han enamorado en las ediciones anteriores del diseño de los escenarios, el ritmo sin pausa que alterna actuaciones en directo y djs, las coreografías, los efectos especiales y un enorme despliegue audiovisual.

Sharemusic! ha ideado para la cita del 8 de noviembre la realización de un festival único en Canarias que visita por segunda vez Tenerife con un escenario diseñado por los mejores equipos especializados en tecnología, audiovisuales y ambientación de España. El show totalmente sincronizado está al nivel de las grandes giras europeas e internacionales. Sharemusic! una vez más hará uso de los últimos avances tecnológicos para ponerlos al servicio de las emociones.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señala que «Love the 90’s vuelve a situar a Tenerife en el mapa de los grandes eventos musicales internacionales. La celebración en la isla demuestra que somos un destino capaz de acoger espectáculos de primer nivel, que combinan cultura, entretenimiento y un enorme atractivo turístico. Este tipo de citas contribuye a reforzar nuestra estrategia de diversificación de la oferta y a proyectar una imagen dinámica y moderna del destino».

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, Tenerife se convertirá en el epicentro de la nostalgia musical con la llegada de «Love the 90’s Tenerife», el gran espectáculo que rinde homenaje a una década inolvidable. El evento reunirá a miles de asistentes para disfrutar de los grandes éxitos que marcaron los años 90, consolidando nuestro destino turístico como un referente en la celebración de eventos culturales y musicales de primer nivel, señala Melwani.

Artistas confirmados: Jenny de Ace of Base - Ultra Naté - Dj Sash! - La Bouche - Crystal Waters - El Simbolo - Whigfield - OBK - Chimo Bayo - Jumper Brothers - Ku Minerva - Dj Sylvan - Sensity world - presentado por: Fernandisco

El año 2017 la promotora musical Sharemusic! lanza por primera vez Love The 90’s, a partir de ese momento la cita musical se convierte en un fenómeno internacional. Hoy en día es el festival más grande del mundo dedicado a la música de los años noventa. El año pasado el festival celebraba su primera edición en las Islas Canarias, lo hizo en Tenerife. Este año 2025 repite la cita en la isla después de que su gira nacional le haya llevado por seis capitales españolas y en todas ellas haya colgado el cartel de «todas las entradas vendidas». Concretamente, el sábado 8 de noviembre Love the 90’s se celebra en Tenerife y el 15 de noviembre en Gran Canaria, de hecho será la primera vez en la historia que el festival se celebra en esta isla. El éxito de Love the 90’s se traducirá este próximo año 2026 en su primera gira internacional por Latinoamérica el mes de marzo; la promotora ya ha anunciado dos fechas en México y una en Chile. Asimismo, Love the 90’s el próximo año seguirá su habitual gira por las principales capitales españolas.

El proyecto está patrocinado por el Gobierno de Canarias, a través de su empresa pública Promotur Turismo Canarias S.A., bajo el lema «Islas Canarias Latitud de Vida», el Cabildo de Tenerife con la marca «Tenerife!, despierta emociones» y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Más información y venta de entradas: lovethe90stenerife.es