Manuel Turizo conquista Arona con su universo “201”

El colombiano Manuel Turizo hizo vibrar el Anexo Estadio Antonio Domínguez con su esperado 201 World Tour, en una noche mágica organizada por Osadía Music Fest ypatrocinada por el Ayuntamiento de Arona y su área de Turismo. Desde las 18:00 horas, cientos de fans comenzaron a llenar el recinto, disfrutando de foodtrucks, actividades previas y un ambiente festivo que anticipaba un espectáculo inolvidable.

Pasadas las 21:00 horas, las luces se atenuaron y una proyección dio paso al universo íntimo de “Apartamento 201”, concepto central del tour y del cuarto álbum del artista colombiano. Con su inconfundible voz, Turizo abrió el concierto entre gritos y luces de los móviles, conectando de inmediato con un público entregado desde el primer acorde.

Durante casi dos horas, el cantante recorrió un repertorio que mezcló sus nuevos temas con los grandes himnos que marcaron su carrera. Canciones como “El Merengue”, “Una Lady como tú”, “Qué Pecao” o “Vagabundo” fueron coreadas por un público que llenó cada rincón del recinto. Los visuales y la escenografía recreaban el ambiente de su apartamento, un espacio simbólico que refleja la esencia personal y emocional de esta nueva etapa artística.

El sonido, la iluminación y la puesta en escena demostraron la madurez de un espectáculo cuidado al detalle, pensado para conectar no solo con los oídos, sino también con las emociones. El concierto culminó con “La Bachata”, su mayor éxito global, que desató una euforia colectiva y dejó al público cantando incluso después de que el artista abandonara el escenario, confirmando el paso de Manuel Turizo por Arona como uno de los grandes eventos musicales del año en Canarias.

El 201 World Tour terminará su recorrido por España con su último concierto en Gran en una gira nacional que ha consolidado al artista colombiano como una de las figuras más queridas y versátiles de la música latina actual.