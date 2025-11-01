¡I Love Reggaeton llega por segunda vez a Tenerife!

Los amantes del reggaeton clásico tienen una cita con los máximos representantes del Reggaeton, el Electrolatino, el Dembow y la Bachata el próximo viernes 7 de noviembre en el Recinto Portuario de Santa Cruz de Tenerife. Los artistas mundialmente conocidos por ser los pioneros de este estilo musical se van a dar cita en I Love Reggaeton Tenerife en un show que consigue juntarlos en una sola fecha y subirlos al escenario en riguroso directo.

Artistas confirmados: Omega - Fuego - Fulanito - Lorna - Danny Romero - Carlitos Rossy - Dame + Gasolina Djs - El Chuape - Xriz - Dixson Waz - Jose de Rico - Dr Bellido - Pilson - Clase A

I Love Reggaeton es el primer show musical que realiza un respetuoso homenaje a la historia del Reggaeton desde sus inicios hasta ahora, incorporando a sus fundadores y máximos exponentes y con un show totalmente sincronizado y una puesta en escena 100% tecnológica. El formato del festival pone al servicio de las emociones las últimas innovaciones tecnológicas y combina a la perfección los audiovisuales con la sincronización de todo lo que pasa en el escenario en cada momento. La ideación y creación de este show que está al nivel de las grandes giras internacionales está desarrollado e implementado en toda su totalidad por Sharemusic! El sello ya inconfundible de la promotora acaba generando una experiencia única e inmersiva para el público asistente.

“El éxito de nuestros shows se debe al sello inconfundible de la promotora, que no es otro que crear conceptos de entretenimiento únicos.” Felipe Menéndez, Director General Sharemusic

El festival I Love Reggaeton llegaba el año 2022 por primera vez a las Islas Canarias; el show se celebró en el Estadio Gran Canaria el 18 de noviembre, se trataba de la primera edición de I Love Reggaeton en el archipiélago. La cita contó con más de 12.000 mil personas de público consiguiendo colgar el cartel de ‘todas las entradas vendidas’. El año pasado el festival se celebró en Santa Cruz de Tenerife en la que era su segunda visita a las Islas Canarias y contó con el mismo éxito de asistencia. La gran aceptación por parte del público conduce al festival a programar nuevamente la isla de Tenerife en el marco de su gira nacional 2025.

Este año 2025 I Love Reggaeton ha celebrado un total de siete fechas y quedan dos últimas fechas en las Islas Canarias para cerrar la gira nacional. Además, ha sido este año cuando se ha anunciado el salto del festival a Latinoamérica el próximo 2026. I Love Reggaeton en estos tres años de recorrido no deja de crecer y ganar público.

El proyecto está patrocinado por el Gobierno de Canarias, a través de su empresa pública Promotur Turismo Canarias S.A., bajo el lema «Islas Canarias Latitud de Vida» y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Más información y venta de entradas: lovereggaetontenerife.es