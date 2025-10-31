El guitarrista brasileño Gabriel Selvage inaugura el Festival Internacional 6Cuerdas

«Mi hermano tenía una guitarra que nadie tocó durante años. Yo empecé a cantar a los ocho años y a los 13 puse mis manos sobre ella por primera vez, me volví loco. Fue un amor a primera vista». El guitarrista y compositor Gabriel Selvage, considerado uno de los grandes exponentes de la guitarra brasileña de siete cuerdas, ofrecerá este sábado 1 de noviembre, a las 20:00 horas, un concierto en el Espacio Cultural CajaCanarias dentro del Festival Internacional 6Cuerdas, que se desarrollará hasta el próximo 29 de noviembre en Tenerife, La Palma, La Gomera y Lanzarote. Las entradas para disfrutar de este recital están disponibles en www.6Cuerdas.es.

¿Por qué siete cuerdas?

El intérprete recuerda los motivos que le llevaron a elegir precisamente la guitarra de siete cuerdas. Fue después de conocer, a los 15 años, a Arthur Bonilla. «Cuando le vi tocando la guitarra de siete cuerdas comprendí que ese era el instrumento que yo quería tocar como él», recordó.

Gabriel Selvage es un referente en la industria por su estilo único que combina la tradición del sur de Brasil con influencias del jazz. Desde joven mostró una gran sensibilidad hacia la riqueza rítmica y melódica de su lugar de origen, incorporando estos elementos a un lenguaje sofisticado y moderno.

Un trovador

El dominio técnico de Selvage y su expresividad lo han posicionado como uno de los intérpretes más destacados de la guitarra de siete cuerdas. Pero Selvage, lejos de etiquetas más complicadas, se considera, ante todo, un «trovador» y un «músico enamorado de la verdad». Considera, además, que todo el mundo tiene talento «para algo». «Ya sea para hablar, para ser abogado o ser maestro. El talento es solo una llave para abrir la puerta y caminar. Hay que estudiar y dedicar mucho tiempo».

Música de varios continentes

El Festival Internacional 6Cuerdas reúne este año a guitarristas de Brasil, Argentina, España, Suiza, Alemania y Paraguay, como Sandro Schneebeli, Fernando Rubín y Alexander Sputh. El encuentro ofrecerá una programación de doce actividades, entre ellas conciertos, talleres y una jam session.

"Canarias es como mi segunda casa"

Selvage, que compatibiliza varios proyectos discográficos de varios géneros, concluyó agradeciendo la oportunidad de participar en una propuesta cultural como esta. «Es un honor, es concretizar el sueño de cuando era pequeño. Canarias es casi como mi segunda casa y cada vez que vengo me siento muy feliz».